Guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Riesenslalom am Chuenisbärgli. Die Ausgangslage in Adelboden ist für die Schweiz sehr gut: Beim gestrigen Rennen fuhr Marco Odermatt als erster Schweizer seit 2008 aufs Podest. Er musste sich nur Filip Zubcic und dem überragenden Alexis Pinturault geschlagen geben. Mit Justin Murisier (5.) und Loic Meillard (6.) schafften es zwei weitere Schweizer in die Top Ten. Darf heute wieder ein Schweizer aufs Treppchen steigen?