Die Aufstellungen

So, schauen wir mal, wer heute Abend so spielt. Wir beginnen mit Kroatien, da es hier gar nicht so viel zu sagen gibt. Es sind die gleichen elf Spieler wie im Viertelfinal gegen Brasilien.

Etwas mehr Änderungen gibt es dafür beim Gegner aus Südamerika. Gezwungenermassen, weil Acuña gesperrt ist, Tagliafico von Olympique Lyon ersetzt ihn. Zudem setzt Trainer Scaloni diesmal auf eine Vierer-, statt Dreierkette. Heisst: Paredes rückt im Mittelfeld in die Startformation, Verteidiger Martinez sitzt auf der Bank.