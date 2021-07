Leserreaktionen – «Schade, dass einige weiterhin egoistisch durchs Leben schreiten» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu Aussagen von Medizinhistoriker Eberhard Wolff zum Thema Impfzwang.

Markierungen im Impfzentrum Wankdorf. Foto: Raphael Moser

Zu «Eberhard Wolff: ‹Eine Impfpflicht kann das politische Klima stark verändern›»

Die Debatte um einen direkten oder indirekten Impfzwang führt in immer tiefgründigere Gewässer. So warnt der Medizinhistoriker Eberhard Wolff sogar vor einem «politischen Klimawandel». In der Analyse der politischen Schweiz von Bundeskanzler Walter Thurnherr bleibt mir die Aussage haften, unser System befinde sich in einem permanenten Zustand der Uneinigkeit. Dies als Folge unserer Konsensdemokratie, die mit ihren Entscheiden nie für alle befriedigende Lösungen hervorbringen kann. Wer auf dieses System vertraut, muss sich nicht um seine körperliche Unversehrtheit ängstigen. Er oder sie muss aber bereit sein, den Konsens über die gewählte Strategie, wie das Virus unter Kontrolle gebracht werden kann, mitzutragen und Einschränkungen zu akzeptieren. Diese Situation beschreibt der Ex-Mister-Covid, Daniel Koch, so: «Jeder darf das Risiko auf sich nehmen, krank zu werden. Aber keiner hat das Recht, jemanden anzustecken.» Impfverweigerung zieht demnach die selbstauferlegte Quarantäne nach sich. Paul Messerli, Grafenried

Ich kann dieses ewige Theater um die Covid-Impfungen weder verstehen noch ernst nehmen. Die beiden Pikser bringen uns nicht nur etwas mehr Normalität, sondern sind auch ein Zeichen der Solidarität. Darum war es für uns Eltern völlig selbstverständlich, uns gegen Covid impfen zu lassen. Mittlerweile sind wir beide zweifach und somit vollständig geimpft. Denn mit der Impfung schützen wir nicht nur uns, sondern auch und vor allem unsere Mitmenschen. Schade, dass dies nach wie vor nicht alle so sehen und einige weiterhin egoistisch nach dem Motto «Wenn sich die anderen impfen, muss ich nicht...» durchs Leben schreiten. Solange nicht alle durchgeimpft sind, werden wir dieses Virus nicht «bodigen» und weiter ungebremst von Welle zu Welle reiten. Andrea S. Mordasini, Bern

Ein Leserbriefschreiber versteht nicht, was Eberhard Wolff uns sagen will. Nun, Wolff stellt beispielsweise die Rolle des Staates infrage, indem er das autoritäre Auftreten desselbigen hinterfragt. Er macht auf die besorgniserregende Verhärtung des politischen Klimas aufmerksam und auch auf die zunehmend vergifteten Debatten unter uns normalen Bürgerinnen und Bürgern. Und er macht darauf aufmerksam, dass eine Impfung und der geforderte Zwang dazu nicht die Allheilmittel gegen Corona sein können. Warum? Weil Zwang in einem an Konsens gewohnten Staat niemals funktionieren kann. Der Minderheitenschutz wird in der Schweiz doch immer so stark betont. Absurd finde ich den Vergleich es Leserbriefschreibers mit dem Autofahrer ohne Führerschein: Logisch, dass diese Personen nicht Auto fahren kann. Warum ich aber als nicht zu knapper Steuerzahler Einschränkungen in Kauf nehmen muss, ist wirklich nicht nachvollziehbar. Thomas Baumann, Linden

Zu «Und ewig dröhnt der Fluglärm über Brienz»

Seit über 20 Jahren verbringe ich meine Ferien in Brienz und dies zu verschiedenen Jahreszeiten. Der Fluglärm hat mich überhaupt noch nie gestört. Es wird ja auch nicht ununterbrochen geflogen, so dass es für die Feriengäste unerträglich würde. In der Hauptferienzeit von Juli bis August ist Flugstopp. Die Region lebt vom Militär und bestimmt gibt es viele Leute, die dort ihren Arbeitsplatz haben. Was würde das heissen, wenn das Militär den Flugverkehr einstellen würde? Verlust von Arbeitsplätzen, weniger Steuereinnahmen. Geschäfte und Gastronomiebetriebe hätten weniger Kundschaft und müssten eventuell schliessen. Der Tourismus ist ein wichtiges Standbein für Brienz, aber dies alleine reicht nicht aus, damit eine Region überleben kann. Monika Zahnd, Murten

Fehler gefunden?Jetzt melden.