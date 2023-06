Thun vor 150 Jahren – Schadau bildete «Glanzpunkt» des Künstlerfests Den Teilnehmern des schweizerischen Künstlerfests wurde 1873 ein exklusiver Blick auf die Schätze des Schlosses Schadau gewährt. Manuel Berger

Das Schloss Schadau ging 1868 in den Besitz von Johann Friedrich Albert de Rougemont über. Foto: PD/Stadtarchiv Thun

Im Juni 1873 fand in Bern das schweizerische Künstlerfest statt. Wie das «Thuner Blatt» berichtete, sei das Fest «vom schönsten Wetter begünstigt in hohem Grade gelungen». Indes von den Teilnehmern als Glanzpunkt bezeichnet wurde die «Fahrt per Extrazug nach der Schadau» und dies offenbar nicht nur wegen des Schlosses oder des Parks. Der Besitzer – zu diesem Zeitpunkt Johann Friedrich Albert de Rougemont – habe seinen Gästen einen wirklich grossartigen Empfang bereitet und ihnen die reichen Kunstschätze und Sammlungen seines Schlosses geöffnet. Die Lage des Schlosses und die mit Kunstsinn geordneten Gartenanlagen hätten alle Anerkennung gefunden.