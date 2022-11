Seltsame Regeln im Sport – Schachspieler in Jeans, primitive Footballer: Werden sofort bestraft Der Sport lebt von seinen Regeln. Kleidervorschriften sind dabei so beliebt wie umstritten. Einige Sportarten regeln gar Katastrophen oder den Umgang mit Linkshändern. Christian Brüngger

Die Nachricht war kurz, aber sie erzählt viel über den Sport und wie er tickt: Im September erlaubte der Internationale Schwimmverband, dass dunkelhäutige Menschen im Wettkampf eine Badekappe tragen dürfen, die sie gut über ihr teilweise sehr voluminöses Haar bringen. Denn Wettkampfbadekappen waren auf Nichtdunkelhäutige geeicht, weil diese im Spitzenschwimmen mehrheitlich vorkommen.

Im vergangenen Jahr versuchte eine südafrikanische Firma, vom Weltverband für eine grössere Badekappe eine Erlaubnis zu erhalten, weil sich ihre Athletin Alice Dearing, eine dunkle Britin, für die Sommerspiele in Tokio qualifiziert hatte. Der Verband lehnte mit der Begründung ab, die Kappe würde sich nicht der «natürlichen Form des Kopfs» anpassen, sehe seltsam aus – und sei ohnehin kein Bedürfnis.

Kurz: Die Funktionäre hatten nicht eine plausible Begründung. Ein kleiner Shitstorm ging über sie nieder. Und siehe da: Ein Jahr danach ist die Badekappe zugelassen und die Schwimmwelt kein bisschen untergegangen, sondern im Idealfall ein wenig inklusiver. Das Utensil des Anstosses sieht an Alice Dearing übrigens so aus:

Eine seltsame Regel im Sport ist also gefallen, aber es gibt noch viele andere. Hier eine kleine Auswahl.

Schachverband – proper gekleidet, sonst wird gebüsst!

Haareraufen mit Stil: Schachweltmeister Magnus Carlsen. Foto: Jon Gambrell (Keystone)

Wissen Sie, wie das Sporttenü eines Schachspielers von Weltformat aussieht? Die Regeln stehen dafür, wie Sportarten ihren Athleten und Athletinnen bis auf die Art der Hose vorschreiben, wie sie auftreten müssen. Wer als Schachspieler an einem Weltcupturnier spielt, muss ein «sauberes Hemd» und einen «formalen Anzug» tragen – bei Frauen wird eine «saubere Bluse» samt Anzug oder Rock verlangt. Farblich passend und damit abgestimmt muss das Ganze sein, geruchlos und darf ja nicht mit Flip-Flops oder anderen Freizeitschuhen kombiniert werden.

Verboten sind auch: Jeans, T-Shirt, Shorts, Mütze – und alles andere, was als «unangemessen» gilt. Dafür dürfen die Spieler das Jackett während einer Partie ablegen. Ist es kühl, darf über dem Shirt auch ein «sauberer Pullover» getragen werden, solange das Shirt sichtbar bleibt. Spielerinnen wiederum dürfen einen Pullover über der Bluse tragen, aber nur Modelle, die auch in einem «professionellen Bürokontext» duldbar wären. Was das heisst, entscheidet der Chefschiedsrichter.

Wird gegen diese Dresscoderegeln verstossen, muss der Querulant fünf Prozent seines Preisgelds abgeben. Der europäische Schachverband regulierte bis ins letzte Jahrzehnt noch schärfer, definierte etwa, wie viele Knöpfe ihrer Bluse eine Spielerin geöffnet haben durfte (maximal zwei). Er merkte dann selbst, dass er sich damit in eine Schachmatt-Position manövrierte.

Weil ganz viele Verbände im und ausserhalb des Wettkampfs regeln, was ihre Sportler:innen tragen dürfen, gibts regelmässig Schlagzeilen um Kleiderrichtlinien – im letzten Sommer um die Beachhandballerinnen Norwegens, die sich weigerten, die definiert maximal kurzen Höschen im Wettkampf zu tragen (lesen Sie dazu: Wenn der Bikini stört). Oder in Wimbledon (Tennisturnier), wo sogar die Farbe des BHs reglementiert ist (lesen Sie dazu: Eine uralte Regel sorgt für rote Köpfe).

Polo – aus Links- werden Rechtshänder

2005 noch «Prince» Charles. Der Blaublüter frönt seinem Hobby Polo. Foto: Max Mumby (Getty Images)

King Charles war lange ein begeisterter Polospieler (und richtig gut). Er besass für das Spiel der Mehrbesseren einen wichtigen Vorteil: Wie circa 85 Prozent aller Menschen ist der König ein Rechtshänder. Das ist im Polo wichtig, denn mit links darf nicht geschlagen werden. Grund ist in diesem durchaus rustikalen Sport das erhöhte Verletzungsrisiko, wenn der Schläger mal von links bzw. rechts angeflogen kommt. Wer also ein polospielender Linkshänder ist, hat Pech bzw. muss umlernen.

Frauen-Eishockey – bitte keine Checks!

Die Schweizerin Evelina Raselli (14) im Fight mit Kanadas Sarah Fillier (10) an den Spielen 2022. Foto: Petr David Josek (Keystone)

Funktionäre sind auch 2022 noch immer überzeugt, Sportlerinnen schützen zu müssen, weil sie Frauen sind. Während Checks bei den Männern im Eishockey beispielsweise ein wesentliches Element sind (und ja: auch zu brutalen Verletzungen führen können), verbietet der Weltverband seinen Eishockeyspielerinnen das Checken aus Gesundheitsgründen. Die schwedische Frauenliga geht nun voran, startet ein «Pilotprogramm». Heisst: In der nächsten Saison sind bestimmte Check-Arten (Bandenchecks) in den höchsten beiden Ligen im Land erlaubt.

Tontaubenschiessen – oder doch echte Vögel?

Die Chinesin Meng Wei an den Spielen von 2020. Foto: Kevin C. Cox (Getty Images)

Dass beim Tontaubenschiessen nicht auf echte Tauben gezielt wird, scheint klar. Sonst hiesse der Wettbewerb ja auch nicht Tontaubenschiessen. Doch so einfach ist es nicht, wie die Regeln zeigen. Denn noch an den Spielen von 1900 wurden 600 sehr lebendige Tauben vom Himmel geschossen.

Das hielt man damals schon für unangebracht und änderte die Regeln. Trotzdem wird Tontaubenschiessen in einigen wenigen Erdteilen (Mexiko, Spanien, bestimmten US-Bundesstaaten) weiterhin im traditionellen Sinn und ganz legal begangen. Man schiesst also nicht auf Tauben aus Ton, sondern auf Tauben aus Fleisch und Blut.

NBA und Co.: Die US-Profiligen regeln auch Katastrophen

Geschützt, auch im Katastrophenfall: NBA-Star LeBron James. Foto: Ezra Shaw (Getty Images)

Die US-Profiligen sind auf viele Eventualitäten vorbereitet. Dazu zählt der sogenannte «Disaster draft». Geregelt ist darin, was passiert, wenn etwa ein NBA-Team, das im grossen Amerika nun einmal viel reisen muss, durch einen Unfall zahlreiche Spieler verliert (mindestens fünf). Es kommt der Katastrophenartikel zum Einsatz (er weicht je nach Profiliga etwas ab).

In der NBA dürften die anderen Teams jeweils fünf ihrer Spieler schützen, alle anderen könnten von der betroffenen Franchise in das eigene Kader beordert werden, jedoch nur ein Spieler jedes gegnerischen Teams. Denn die Show soll auch bei aller Traurigkeit weitergehen. Immerhin: Die Regel musste noch nie angewandt werden, darum der Konjunktiv.

Apropos Show: Zu sehr sollte ein Footballer nach einem Touchdown in der NFL nicht jubeln. Wer beispielsweise zu einem sexuell-aufgeladenen Tänzchen ansetzt, wird bestraft. Gebüsst wird etwa auch, wer eine imaginäre Gewehrsalve abfeuert.

Squash – besser nicht erbrechen

Declan James und Adrian Waller an den Commonwealth Games von 2022. Foto: Clive Brunskill (Getty Images)

Und zum Schluss noch diese Regel: Beim Squash kann man sich ganz schön verausgaben. Wer jedoch auf den Platz kotzt, verliert gemäss Weltverband den Match, falls der Platz dadurch unspielbar wird.

Christian Brüngger ist Redaktor, kam mit 23 Jahren zum Sport-Ressort, reiste lange durch die (Sport-)Welt und sitzt nach der Geburt des ersten Buben vermehrt auf dem Bürostuhl. Schreibt gerne im Grenzbereich zwischen Sport und Gesellschaft. Studierte Geschichte und Filmwissenschaften in Zürich. Mehr Infos

