1 – Anthony Racioppi

«Anto bildet mit Imeri und Niasse eine verschworene Dreiergruppe. Er hat nach dem Ausfall von David von Ballmoos seine Qualitäten eindrücklich unter Beweis gestellt. Er ist einer, der sich immer sehr genau überlegt, was er anzieht. Auch, wenn ich mit seiner Kleiderwahl längst nicht immer einverstanden bin». (schmunzelt)

4 – Aurèle Amenda

«Der Zweitjüngste im Team. Aber Achtung, er hat den stärksten Händedruck von allen. Wenn er dich am Morgen grüsst, musst du bereit sein, es ‹chlepft› richtiggehend. Er ist ein Riesentalent, ein Apparat, aber auch schnell auf den Beinen – wie ein Zug, wehe, wenn der mal ins Rollen kommt.»

5 – Cédric Zesiger

«Klassischer Fall von harte Schale, weicher Kern: So brachial er auf dem Feld wirkt, so soft ist er daneben. Wenn man ihn so sieht, kann man sich gar nicht vorstellen, wie ruhig und bedächtig er redet. Zesi ist einfach ein guter Typ, ein beliebter Mitspieler, der auch fliessend Französisch spricht und sich so mit allen unterhalten kann.»

7 – Filip Ugrinic

«Mit Fico hat man einfach mega viel Spass. Er ist ein herzensguter Mensch, der mit sich selbst sehr hart ins Gericht geht. Das führt immer wieder zu amüsanten Szenen. Er hat während des Trainings schon einige Überziehshirts zerrissen, weil er mit sich unzufrieden war. Mit seiner Dynamik und seinem Tempo hilft er uns enorm.»

11 – Cedric Itten

«Ein Mensch ohne Ecken und Kanten, im positiven Sinne. Er hat sich letzten Sommer bei YB schnell eingefunden. Er ist ein eher ruhiger Zeitgenosse, aber er zieht immer mit, wenn wir etwas unternehmen. Ist viel mit Kevin Rüegg unterwegs, ihre Partnerinnen verstehen sich gut. Er kann auch ‹hässele›, wenns im Training nicht läuft. Dann lässt man ihn besser in Ruhe.»

13 – Mohamed Ali Camara

«Kommt man mit ihm in Berührung, tut es weh. Er ist eine Mauer (klopft gegen die Wand), so einen Mitspieler hatte ich noch nie. Leider fehlt er verletzt, er hat eine starke Vorrunde absolviert. Ali ist einer, der das Wort in der Kabine ergreift. Seine Ansprachen sind, wie er spielt: kompromisslos und zielorientiert. Er spricht dann besonders gerne von den Duellen, die es anzunehmen gelte.»

14 – Miguel Chaiwa

«Miguel! (strahlt) Unser Jüngster. Er ist oft mit Meschack Elia zusammen. Wir haben uns schon gefragt, wie sie sich unterhalten. Meschack spricht Französisch, Miguel Englisch. Aber sie haben einen gemeinsamen Dialekt, da Sambia und die Demokratische Republik Kongo Nachbarländer sind. Es funktioniert jedenfalls. Er ist ein Duracell-Häschen und hoch talentiert, an ihm werden wir noch viel Freude haben.»

15 – Meschack Elia

«Unser Speedy Gonzales. Er tat sich zwischendurch schwer, was sicherlich auch am Konkurrenzkampf lag. Aber jetzt ist er wieder mitten drin und ein Grund, weshalb es in der Rückrunde so gut läuft. Auch er ist ein ruhiger Typ. Als mal ein Mitspieler in unserer Whatsapp-Gruppe ein Bild seines Neugeborenen teilte, da schrieb Meschack beiläufig: ‹Ich bin vor ein paar Tagen auch Vater geworden.›»

16 – Christian Fassnacht

«Mein persönlicher Liebling. (lacht) Unsere Freundschaft wird auch nach der Karriere Bestand haben. Er ist einer der YB-Spieler, von denen man hier auch noch in 20 Jahren sprechen wird – so viel hat er für den Verein geleistet. Er ist eigentlich ein ruhiger, überlegter Mensch, aber mittlerweile ergreift er in der Kabine auch das Wort. Er hat immer ein Gesellschaftsspiel dabei, ‹Brändi Dog› etwa oder ‹Activity Codeword› – so vertreiben wir uns an Matchtagen die Zeit.»

17 – Kevin Rüegg

«Er hat mich zum Schachspielen animiert, er spielt fast in jeder freien Minute. Ab und zu nehme ich es mit ihm auf, wobei er mich meistens schlägt. Er ist eine Frohnatur, ich habe ihn noch nie schlecht gelaunt gesehen, obwohl er mit seinen Verletzungen in dieser Saison eine regelrechte Odyssee hinter sich hat. Seine gute Laune ist für alle ansteckend.»

18 – Jean-Pierre Nsame

«Wir sagen uns gegenseitig Papa. Uns ist bewusst, dass wir im Team zu den älteren Eisen gehören. Wir haben zusammen einiges durchgemacht, viele Erfolge gefeiert. Er gehört zu den akribischen Arbeitern und spricht viel mit den anderen Stürmern – er ist für sie der Referenzpunkt. Sinnbildlich, wie gut er sich mit Itten versteht, obwohl sie sich um den Titel des Torschützenkönigs konkurrenzieren.»

20 – Cheikh Niasse

«Unser Tintenfisch im Mittelfeld. Man hat das Gefühl, dass er sieben oder acht Beine hat – so viele Bälle fängt er ab. Cheikh tanzt gerne, ist eine Frohnatur. Aber er sticht vor allem durch sein Talent auf dem Platz heraus, YB wird ihn sicher einmal für viel Geld verkaufen können. Er verlässt das Stadion immer mit Imeri und Racioppi. Sie stehen auf französischen Rap und haben einen speziellen Kleidungsstil.»

21 – Ulisses Garcia

«Er spielt eine sehr gute Saison, hoffentlich auch, weil er meinen Druck etwas spürt. (lacht) Ich schätze Ulisses sehr. Er singt manchmal in der Kabine, wenn er direkt vom Gottesdienst kommt. Als sich ein Mitspieler verletzte, kam es schon vor, dass Ulisses zu ihm ging und für ihn betete – was ich eine schöne Geste finde. Er ist zwar eher ein ruhiger Typ, aber er schwingt das Tanzbein, wenn gute Musik läuft.»

22 – Donat Rrudhani

«Ein Aarauer! Ich als grosser FCA-Fan habe Doni schon länger auf dem Radar. Näher lernte ich ihn dann kennen, als ich in meiner vereinslosen Zeit in Aarau mittrainierte. Übers Wiedersehen bei YB habe ich mich sehr gefreut. Mir war immer klar, dass er sich in der Super League durchsetzen wird. Natürlich hat er noch nicht so oft gespielt, aber seine Zeit wird kommen. Er ist einer der Spieler, die bei jedem Mittagessen des Teams in der Freizeit dabei sind.»

23 – Loris Benito

«Ich bin erschrocken, als ich gesehen habe, dass ich der Zweitälteste im Team bin. Ich denke, ich bin für viele so etwas wie der grosse Bruder und ein Bindeglied zwischen den verschiedenen Sprachgruppen. Aber natürlich will ich mich vor allem auf dem Platz einbringen, was mir aufgrund von Verletzungen leider nicht wie gewünscht gelungen ist. Jetzt bin ich rechtzeitig fit geworden und freue mich darauf, den Titel zu feiern. Ich mache das viel, viel lieber mit unseren Fans. Deshalb war ich in beiden Corona-Jahren weg.» (lacht)

24 – Quentin Maceiras

«Mein Mit-Spanier. Wir kommen beide aus Galizien. Wir reden oft Spanisch zusammen und verfolgen Deportivo La Coruña eng, hoffentlich steigt der Club jetzt endlich wieder auf. Er ist der Speziellste in unserer Kabine, im positiven Sinne. Es kann vorkommen, dass er anderen die Socken zerschneidet oder Perskindol in die Hose streicht. Ein grosser Fan des Kampfsports MMA.»

26 – David von Ballmoos

«Wir alle versuchen für ihn da zu sein, fahren ihn an Termine, weil er ja gerade an Krücken geht. Dävu ist ein Fels im Team, keiner verkörpert Bern so wie er. Wenn in der Kabine ‹Schwan› von Gölä läuft, dann kann er nicht weit entfernt sein. Der Plan wäre, dass wir alle mal auf dem Hof seiner Eltern im Emmental Dampfnudeln essen, das jedenfalls hat er gesagt. Aber eben: Es ist noch immer ein Plan, dementsprechend muss er sich Sprüche anhören.»

27 – Lewin Blum

«Einer meiner zwei Buben, wie ich jeweils sage. Ich bin ein Fan von Lewin, menschlich und sportlich. Er spielt simpel und effektiv, hat viel Zug nach vorne. Ich kann mir gut vorstellen, dass er dereinst hinten rechts im Nationalteam spielt. Er ist ein typischer Vertreter der Generation Z, er schaut sich auf Youtube Videos von Streamern an, die wiederum anderen Streamern zuschauen. Keine Ahnung, was das soll, aber wir finden es lustig.»

28 – Fabian Lustenberger

«Ich kannte Lusti vor meinem Wechsel zurück zu YB nicht, was eigentlich erstaunlich ist, sind wir doch schon lange im Geschäft. Er ist die Ruhe in Person, aber er weiss, wann er welche Knöpfe drücken muss. Ich finde, er erfüllt die Captain-Rolle perfekt. Er ist ein Vorbild, geht immer voraus. Und man merkt, dass er lange in der Bundesliga gespielt hat. Das gibt ihm ein gewisses Selbstverständnis.»

29 – Kastriot Imeri

«Das dritte Mitglied der Boyband. (lacht) Und der Extravaganteste der dreien, vielleicht sogar des ganzen Teams. Er trägt sehr laute Farben, mal ist er komplett orange angezogen, dann knallgrün, am Hals und am Handgelenk glitzert es. Er hat auch die wohl beste Schusstechnik, die ich je erlebt habe. Ich hätte mir längst alle Bänder gerissen, beim Versuch, so zu schiessen wie er. Er tanzt ebenfalls gerne.»

30 – Sandro Lauper

«Auch ihn schätze ich sehr. Wir haben uns alle gewünscht, dass er nach der erneuten Verletzungspause wieder der alte Säne wird. Zu sehen, dass er nun im Rhythmus und aus dem Team fast nicht wegzudenken ist, tut allen gut. Er gilt ja als Fifa-Zocker, aber ich habe ihn seit Monaten nicht mehr Gamen gesehen. Vielleicht ist das dem guten Einfluss der Freundin geschuldet. Mit ihm kann ich über viele Themen abseits des Fussballs reden. Wir lesen beispielsweise beide die ‹Bilanz›.»

32 – Fabian Rieder

«Pfüsi, der andere meiner beiden Buben. Ich bin gerne mit ihm zusammen, ein sehr aufmerksamer, reifer Mensch. Er hört den Älteren zu, will alles aufsaugen. Er wird einer der Schweizer sein, die in den Topligen auf sich aufmerksam machen. Er kann auch ein Hässelibänz sein, er ist ein sehr schlechter Verlierer. Im Schach habe ich ihn mal geschlagen, da hatte er gar keine Freude – was ich natürlich auskostete.»

33 – Marvin Keller

«Unser neuester Zuzug, er kannte einige unserer Spieler aus dem U-21-Nationalteam, was die Integration erleichterte. Er ist ein waschechter Zürcher, insofern hat Fasi Unterstützung erhalten. Ein sehr angenehmer Typ.»

40 – Dario Marzino

«Er ist wohl der beliebteste Mitspieler von allen. Ich finde, er hat sich in der Zeit, in der ich weg von YB war, extrem weiterentwickelt. Er hat die Fähigkeiten, Druck auf die anderen Goalies auszuüben. Er ist viel mehr als nur die gute Seele des Teams. Und der Golf-Buddy von Fasi.»

77 – Joël Monteiro

«Er hat unglaubliche physische Voraussetzungen. Er ist gross, schnell, wendig, einfach ein sehr guter Spieler. Bei ihm muss es nur noch Klick machen, ein paar Tore, dann ist vieles möglich. Er ist ein ganz ruhiger Typ, ihn sieht man fast nie ohne seine Kopfhörer. Wir haben uns mal an einem freien Wochenende in London getroffen, selbst da hatte er Kopfhörer auf.»

8 – Vincent Sierro

«Bis zu seinem Abgang ein wertvoller Spieler. Für einen Welschen war er sehr oft mit uns Deutschschweizern zusammen. Als Walliser hat er uns mal zum Racletteabend eingeladen bei sich im Hobbyraum. Ein richtiges Raclette, wie er sagte, mit dem grossen Stück Käse. So wie wir das machen würden mit dem Öfeli, sei es nix.»

