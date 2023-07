Schwimmen: Ponti schnell, Staffel ausgeschieden

Olympiabronzegewinner Noè Ponti ist hervorragend in sein Unternehmen Wiedergutmachung gestartet. Nachdem er die Finals über 50 m und 200 m Delphin an der WM in Fukuoka verpasst hatte, qualifizierte er sich in der Nacht auf heute als Viertschnellster in seiner Spezialdisziplin 100 m Delphin für die Halbfinals vom Nachmittag MEZ (ab 13.30 SRF). Ponti schlug in 51,00 Sekunden an – 26 Hundertstel über seiner Bestzeit.

Noé Ponti auf dem Weg in den Final. Foto: François-Xavier Marit (AFP)

Die 4 x 200-m-Staffel der Männer hingegen erlebte ein böses Erwachen. Angereist, um sich mit einem Finalplatz möglichst jetzt schon für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, fanden sich Antonio Djakovic, Roman Mityukov, Noè Ponti und Nils Liess zuletzt auf Platz 14 wieder. In 7:10,87 Minuten blieben sie über viereinhalb Sekunden über ihrem Rekord – für Platz 8 hätten sie drei Sekunden schneller sein müssen. Das ist jedoch nicht das Ende der Olympiaträume, am Ende der Qualifikationsphase muss die Schweiz mindestens Platz 16 belegen – zudem kann sie es an der WM 2024 im Februar in Doha noch einmal versuchen. (mos)