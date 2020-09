Torreicher Heim-Auftakt – SCB verliert gegen Red Bull München Der SC Bern muss sich in der PostFinance-Arena gegen Red Bull München im dritten Testspiel mit 3:5 geschlagen geben.

Der SCB spielte in seinem dritten Testspiel erstmals zuhause in der PostFinance-Arena. Für Gegner Red Bull München war es erst der erste Einsatz seit dem Saisonabbruch im März.

Die Partie war abwechslungsreich und phasenweise recht schnell, aber nicht sehr physisch geführt und spielerisch zerfahren. Die Münchner gingen in jedem Drittel in Führung, zwei Mal konnte SCB ausgleichen. In der Schlussphase des dritten Drittels, als die Berner zunehmend Risiko auf sich nahmen, gelang den Gästen mit einem Konter das vorentscheidende 2:4.

Mit dem Team von Red Bull München kam auch Derek Roy wieder nach Bern. Der SCB-Champion von 2016, der damals im fünften Finalspiel gegen den HC Lugano das Meistertor zum 3:2-Sieg erzielt hatte, spielte beim ersten Testspiel der Münchner erstmals nach langer Verletzung und buchte ein Assist zur 2:1-Fühung der Gäste.

Das nächste Testspiel steht für den SCB am kommenden Donnerstag auf dem Programm. Im Rahmen des Berner Cups in Langenthal trifft das Team von Don Nachbaur auf den EHC Biel (Spielbeginn 19.30 Uhr).

Telegramm Infos einblenden SCB – Red Bull München 3:5 (1:1, 1:1, 1:3) PostFinance-Arena. – Keine Zuschauer. – SR Hebeisen, Piechaczek / Schlegel, Cattaneo. – Tore: 11. Parkes (Kastner, Redmond) 0:1. 18. Jeremi Gerber (Thiry) 1:1. 29. Gogulla (Roy) 1:2. 32. Moser (Jeffrey) 2:2. 43. Mayenschein (Mauer) 2:3. 56. Ehliz 2:4. 59. Parkes (ins leere Tor) 2:5. 60. (59:59) Praplan (Colin Gerber) 3:5. – Strafen: Bern 3-mal 2 Minuten plus 10 Minuten (Bader/Check von hinten), München 6-mal 2 Minuten. ­ Bemerkungen: Bern ohne Sciaroni (verletzt), Berger (krank), Burren und Henauer (überzählig). Bern: Wüthrich; Untersander, Beat Gerber; Andersson, Blum; Thiry, Zryd; Colin Gerber; Rüfenacht, Heim, Bader; Pestoni, Jeffrey, Moser; Praplan, Brithén, Scherwey; Sopa, Neuenschwander, Jeremi Gerber; Sterchi. München: Fiessinger (ab 31. Reich); Abeltshauser, Appendino; Redmond, Seidenberg; Quaas, Aulie; Ehliz, Roy, Gogulla; Parkes, Voakes, Bourque; Mauer, Kastner, Mayenschein; Lobach, Zitterbart.

PD/flo