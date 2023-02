Eishockey: Timo Meier von San Jose zu New Jersey

Einen Tag, nachdem der Transfer von Nino Niederreiter von Nashville zu Winnipeg bekannt wurde, wechselt der nächste Schweizer Torjäger innerhalb der NHL: Timo Meier stürmt künftig nicht mehr für San Jose, sondern für New Jersey. Dort macht er aus einem Schweizer Trio ein Quartett: Captain bei New Jersey ist Nico Hischier, dazu spielen Verteidiger Jonas Siegenthaler und Goalie Akira Schmid für die Devils. New Jersey liegt auf Platz 2 seiner Division und gehört zu den Titelanwärtern.

Meier ist Teil eines grösseren Geschäfts: Neben ihm wechseln vier weitere Spieler zu den Devils. Die Sharks bekommen im Gegenzug vier Spieler und mehrere Draftpicks, darunter einen für die erste Runde 2023. San Jose übernimmt dazu die Hälfte von Meiers für diese Saison noch ausstehendem Lohn. Beim 26-Jährigen läuft das letzte Jahr seines 2019 abgeschlossenen Vertrags, der ihm pro Saison im Schnitt sechs Millionen Dollar einbringt.

Meier, der die drei letzten Partien wegen einer Oberkörperverletzung verpasste, sammelte in dieser Saison in 57 Spielen 52 Punkte (31 Tore). Er spricht von einer «grossartigen Gelegenheit, sich einem solchen Team mit vielen Jungen anzuschliessen, die Stars in dieser Liga und wirklich gute Spieler sind». Meier dürfte bei den Devils einen Platz in einer der beiden ersten Sturmlinien bekommen – allenfalls an der Seite von Hischier. Zu seiner Verletzung sagt er: «Ich möchte so bald wie möglich spielen, werde aber auf meinen Körper hören.» Meier sollte am Dienstag zu seinem neuen Team stossen, das für die Partie vom Mittwoch gegen Colorado nach Denver reist. (jh)