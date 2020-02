Eishockey – SCB verlängert mit Torhüter Karhunen SCB-Torhüter Tomi Karhunen bleibt in Bern. Der Vertrag des Finnen wurde um ein Jahr verlängert.

Tomi Karhunen bleibt dem SCB erhalten. Foto: Keystone

Meister SCB verlängert den Vertrag mit Tomi Karhunen um ein Jahr bis Ende 2020/21. Der 30-jährige Finne wechselte im November von Lahti nach Bern, zuvor war er unter anderem in der KHL bei Kunlun Red Star, engagiert. Nach seiner Ankunft in Bern war Karhunen dem SCB in seinem noch andauernden Kampf um einen Playoff-Platz ein guter Rückhalt und liegt nach bisher 22 Spielen in der Torhüterstatistik der National League mit der Abwehrquote von 92,48 Prozent auf Rang 2.