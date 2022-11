Trotz 4:3-Sieg gegen die ZSC Lions – SCB siegt – und feuert Trainer Lundskog! Der SC Bern dreht gegen die ZSC Lions einen 1:3-Rückstand. Trotzdem muss der schwedische Trainer Johan Lundskog den Club verlassen. «Es fand keine Entwicklung statt», sagt CEO Raeto Raffainer. Angelo Rocchinotti

Das wars! Johan Lundskog muss den SC Bern nach 20 Runden und trotz eines 4:3-Siegs gegen die ZSC Lions verlassen. Foto: Freshfocus



Kurz nach Spielschluss in der Postfinance-Arena: Während die SCB-Fans den 4:3-Sieg ihres Teams feiern, möchten die anwesenden Journalisten im Bärengraben, dem Bereich zwischen den beiden Kabinen, mit dem Siegschützen Joshua Fahrni und Tristan Scherwey reden. Doch dann erscheinen Geschäftsführer Raeto Raffainer und Sportchef Andrew Ebbett mit finsterer Mine. Und geben die Trennung von Trainer Johan Lundskog bekannt.

«Für uns war klar, dass wir dem Coach bis zur Nationalmannschaftspause eine Chance geben werden. Es war ein schöner Abend. Nichtsdestotrotz haben wir uns entschieden, uns von Johan zu trennen. Die Entwicklung zeigte in den letzten Wochen stark bergab», so Raffainers Begründung. «Wir müssen uns zwingend steigern, wollen wir im Frühling im Kampf um die direkten Playoff-Plätze dabei sein. Deshalb nehmen wir nun eine Veränderung vor», so Raffainer weiter.

Wer die Nachfolge des 38-jährigen Schweden antreten wird, ist derzeit noch offen. Sportchef Ebbett macht sich nun auf die Suche. Das Training wird in den nächsten Tagen von Lundskogs Assistenten geleitet. «Johan nahm den Entscheid sehr professionell auf», sagt Raffainer.

Ironie des Schicksals: Ausgerechnet Joshua Fahrni ist es, der den SC Bern drei Minuten vor Schluss zum Sieg schiesst. Der 20-Jährige wurde von Lundskog jeweils im letzten Drittel kaum noch eingesetzt.

Einmal mehr wechseln sich im Spiel des SCB Licht und Schatten ab. «Mir wei gseh üse SCB!», hallt es nach 35 Minuten durch die Postfinance-Arena. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison sind die Zuschauer mit dem Gebotenen nicht zufrieden. Innerhalb von nicht einmal vier Minuten gibt Bern auf unerklärliche Art und Weise alle seine Vorteile wieder aus der Hand, kassiert drei Tore. Das, nachdem dem SCB in Überzahl noch das 1:0 gelang.

Die Führung hält bloss sechs Minuten. Wie auf Knopfdruck erhöhen die Zürcher, die sieben ihrer letzten neun Partien gewonnen haben, den Druck. Der SCB zieht sich immer weiter zurück, macht es dem Gegner leicht. Zweimal treffen die Zürcher nach einem Abpraller bei Philip Wüthrich. Beim dritten Tor trifft Dean Kukan nach einem Querpass. Nach 40 Minuten spricht nicht mehr viel für den SCB. Doch er zeigt Charakter.

Innerhalb von bloss elf Sekunden gleicht Bern aus. Zweimal glänzt Romain Loeffel als Vorbereiter. Erst verwertet Oscar Lindberg den Abpraller. Dann lenkt Captain Simon Moser gekonnt ab.

Die Aufholjagd beschert dem SCB den erst fünften Vollerfolg in dieser Saison. Lundskog, an dem trotz der verpassten Pre-Playoffs letzte Saison noch festgehalten wurde, bringt er nichts mehr.





Die Berner feiern ihren fünften Vollerfolg der Saison. Dem schwedischen Trainer Johan Lundskog bringt er nichts mehr. Foto: Freshfocus

Das Telegramm Infos einblenden Bern – ZSC Lions 4:3 (0:0, 1:3, 3:0) 14’411 Zuschauer. Tore: 25. Ennis (Lindbergh, Loeffel/Ausschl. P. Baltisberger) 1:0. 31. Wallmark (C. Baltisberger, Kukan) 1:1. 32. Lammikko (C. Baltisberger, Andrighetto) 1:2. Kukan (Marti, C. Baltisberger) 1:3. 45. (44:11) Lindberg (Loeffel, DiDomenico) 2:3. 45. (44:24) Moser (Loeffel) 3:3. 57. Fahrni (Scherwey, Bärtschi) 4:3. Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Bern, 6-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions. Bern: Wüthrich; Untersander, C. Gerber; Goloubef, B. Gerber; Loeffel, Zgraggen; Pinana; DiDomenico, Sceviour, Moser; Vermin, Lindberg, Ennis; Scherwey, Bader, Bärtschi; Baumgartner, Fahrni, Ritzmann. ZSC Lions: Waeber; Weber, Lehtonen; Kukan, Marti; P. Baltisberger, Geering; Trutmann; Azevedo, Roe, Andrighetto; Sigrist, Wallmark, Texier; C. Baltisberger, Lammikko, Bodenmann; Sopa, Schäppi, Bachofner. Bemerkungen: Bern ohne Henauer, Lehmann, Kahun, Ryser und Gelinas (verletzt). ZSC ohne Riedi, Diem, Hollenstein (verletzt), Hrubec (überzählig).

Fehler gefunden?Jetzt melden.