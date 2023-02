Alter Bekannter kehrt zurück – SCB sichert sich mit diesem Goalie für entscheidende Phase ab Tomi Karhunen wird den SC Bern bis Saisonende verstärken. Zudem verlängert der Club den Vertrag mit dem 39-jährigen Torhüter Daniel Manzato. Marco Oppliger

Der mittlerweile 33-jährige Finne spielte bereits von November 2019 bis Frühling 2021 in Bern (64 Partien). Foto: Marusca Rezzonic (Freshfocus)

Der Blick auf die Tabelle ist für den SC Bern trügerisch. Acht Punkte liegt er hinter Rang 6, der zur direkten Playoff-Qualifikation berechtigt. Aber nur vier Zähler Vorsprung sind es auf Rang 11, der einhergeht mit dem vorzeitigen Saisonende. Und das bei einem Spiel mehr als Ambri (11.) und Gottéron (6.).

Mit der entscheidenden Saisonphase im Fokus hat der SCB deshalb seine neunte Ausländerlizenz an Tomi Karhunen vergeben. Manchem Berner Fan dürften nun die Ohren läuten – zu Recht. Der 33-jährige Finne spielte bereits von November 2019 bis Frühling 2021 in Bern. Er war mit ein Grund, weshalb sich die schlingernden Mutzen in der Saison 2020/2021 noch für das Playoff qualifizieren und im Viertelfinal dem späteren Meister Zug Paroli bieten konnten.

Nach seinem Abgang beim SCB setzte Karhunen gewissermassen zu einer Tour d’Europe an; er spielte für Straubing (GER), Villach (AUT), Helsinki (FIN) und zuletzt Brynäs in der schwedischen Liga. «Wir haben Tomi als Absicherung gegen mögliche Verletzungen verpflichtet. Er kennt den Club, einige Spieler und wird unser Goalieteam noch stärker machen», sagt Sportchef Andrew Ebbett. Nach den Zuzügen von Verteidiger Josh Teves und Karhunen sei er überzeugt, dass der SCB für die wichtigste Phase der Saison gut aufgestellt sei.

Manzato verlängert

Gleichzeitig verkündete der SC Bern, dass der Vertrag mit Daniel Manzato um eine Saison bis Frühling 2024 verlängert wird. Der 39-jährige Torhüter spielt seit 2021 für den SCB, zurzeit bestreitet er seine 18. Saison in der National League. «Daniel Manzato bringt jeden Tag Führungsqualitäten, eine Top-Einstellung und eine Passion in die Garderobe und aufs Eis», sagt Ebbett. «Zudem harmoniert er sehr gut mit Philip Wüthrich und ist ein Vorbild für die ganze Mannschaft.»

