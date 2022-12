Anthony Huguenin

Der offensiv wohl beste Schweizer Verteidiger Langnaus isst derzeit hartes Brot. In Bern ist er zum vierten Mal hintereinander überzählig.

Josh Fahrni

Berns 20-jährigem Stürmer ergeht es nur leicht besser. Zum dritten Mal in Serie ist er bloss 13. Stürmer, gegen Langnau darf er erst nach Thierry Baders Ausschluss am Ende des Mitteldrittels ran – er spielt für Sceviour in der dritten Linie (der Kanadier rückt auf Baders Position in Linie 1 vor) und kommt zu drei Shift und gut zwei Minuten Eiszeit.

Claudio Cadonau

Aller «guten» Dinge sind drei: Der SCL-Verteidiger hatte seit dem 4. November nie gespielt. Nun ist er wegen Tim Grossniklaus’ krankheitsbedingtem Ausfall endlich nicht mehr überzählig – und muss nach seinem Fight gegen Bader (40.) gemeinsam mit dem SCB-Stürmer frühzeitig unter die Dusche.