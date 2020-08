Zum ersten Mal seit 20 Jahren – SC Bern schliesst mit einem Minus ab Die SCB Eishockey AG präsentiert einen Verlust. Die grösste Herausforderung steht der Organisation erst noch bevor. Reto Kirchhofer

Blick auf ungewohnte Zahlen: SCB-Geschäftsführer Marc Lüthi informiert über das Jahresergebnis. Foto: Raphael Moser

Marc Lüthi mag Unterhaltung. In Bezug auf den SC Bern lautet das Credo des Geschäftsführers: «Only no news are bad news.» Auf die Neuigkeit vom Montag aber hätte Lüthi verzichten können: Die SCB Eishockey AG schloss zum ersten Mal nach 20 Saisons ein Geschäftsjahr mit Verlust ab. Das Minus beläuft sich auf 248’293 Franken.