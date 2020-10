Eine Runde weiter – SCB fährt souveränen Sieg ein Der SC Bern steht dank einem 4:0 gegen den EHC Basel im Cup-Achtelfinal. Luc Durisch

Gregory Sciaroni stellte die Weichen schon früh auf Sieg, auch wenn sich die Berner danach in Geduld üben mussten. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Die Stimmung in der Halle ist vor dem Spiel ausgelassen. Und sie erfährt auch dann keinen Abbruch, als der SC Bern nach etwas mehr als einer Minute durch Gregory Sciaroni in Führung geht. In der Folge wehren sich die Basler erfolgreich gegen den Berner Ansturm. Nach einer Strafe gegen Jan Neuenschwander kann der EHC sogar während zwei Minuten Powerplay spielen. Doch er kommt zu keinem Torschuss und geht mit dem 0:1-Rückstand in die erste Drittelspause.

Mit diesem Polster scheinen die Gäste nicht zufrieden zu sein. Der Oberklassige startet das Drittel energisch, kommt zu einem Pfostenschuss und sorgt für mächtig Verkehr vor EHC-Torhüter Tim Guggisberg.

Doch die Basler lassen den übermächtigen Gegner Mal für Mal auflaufen und haben mit Guggisberg einen Goalie, der an diesem Abend über sich hinauswächst. Dazu kommt, dass sich die Gäste durch einen Wechselfehler selbst schwächen.

Aber der EHC kann auch in der zweiten Überzahl keine Gefahr erzeugen. Und kaum ist der fünfte Berner zurück auf dem Eis, markiert Dustin Jeffrey das 2:0. Wenig später machen die Berner dann vor, wie man Powerplay spielt. Der Gast schnürt den EHC ein und Simon Moser trifft zum 3:0.

Auch das Schlussdrittel beginnen die Berner furios. Doch die erste gute Chance hat der EHC. Zwissler taucht alleine vor dem Berner Tor auf, vergibt aber den Ehrentreffer. Kurz darauf sind es die Berner, die wiederum durch Sciaroni (51.) das 4:0 erzielen. Dabei bleibt es bis zur Schlusssirene. Der SC Bern qualifiziert sich damit souverän für die nächste Runde.