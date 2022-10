Bern gewinnt nach Verlängerung – SCB-Coach Lundskog forciert seine besten Kräfte – und siegt Der neue Ausländer Tyler Ennis schiesst den SCB nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie in Rapperswil-Jona zum Sieg. Angelo Rocchinotti

Die Entscheidung: Tyler Ennis schiesst den SCB in seinem zweiten Spiel zum Sieg. Topskorer Chris DiDomenico eilt als Gratulant herbei. Foto: Patrick Straub (freshfocus)

Es gab Zeiten, da wurden die Eismeister in Rapperswil-Jona mit dem «Swiss Icemaster Award» ausgezeichnet. Sollte der Titel noch immer vergeben werden, diese Saison würde wohl nichts daraus.

Schon beim Einlaufen entdecken die Berner Spieler ein klaffendes Loch im Eis, machen einen weiten Bogen darum. Selbst die Betonplatte kommt zum Vorschein. Dennoch schickt man die Spieler nach dem Warm-up aufs Eis, will pünktlich um 19.45 Uhr beginnen. Daraus wird freilich nichts.

«Es ist nicht einfach, die Konzentration aufrechtzuerhalten», sagt der neue Ausländer Tyler Ennis. Und tatsächlich. Als das Spiel mit 20 Minuten Verspätung endlich beginnen kann, herrscht beim SCB schon beim ersten Wechsel Verwirrung. Ennis sprintet aufs Eis, kehrt zur Bande zurück, nur um dann doch ins Spielgeschehen einzugreifen. Vielleicht liegt es auch bei seinen neuen Sturmpartnern.

Im Vergleich zum Derby gegen den EHC Biel, als Ennis neben dem Schweden Oscar Lindberg und Topskorer Chris DiDomenico zum Einsatz kam, versucht Trainer Johan Lundskog, die Kräfte zu verteilen.

Die Idee? Er will Ennis neben Colton Sceviour und Joshua Fahrni spielen lassen und stellt Fabian Ritzmann in die Linie mit DiDomenico und Lindbergh. «Ich kann es ja wieder ändern», sagt Lundskog. Und siehe da? Im letzten Drittel ist alles wieder anders.

Drei der fünf Berner Strafen gehen auf sein Konto. Behinderung, Halten und Crosscheck. Er kann sich bei Wüthrich bedanken, können die Lakers nicht profitieren. Tristan Scherwey

Der 1:0-Torschütze fällt auch mit einem harten, aber fairen Check am scheibenführenden Yannick-Lennart Albrecht auf. Simon Moser

Der Captain, der in der vierten Linie beginnt, knöpft sich Laker Jordan Schroeder vor, als dieser noch einen Schuss auf SCB-Wüthrich abfeuert, obwohl das Drittel schon zu Ende ist.

2:1 führen die St. Galler zu diesem Zeitpunkt und nachdem die Eismeister zwei weitere Male gegen Löcher im Eis ankämpfen. Die Führung ist verdient, aber glücklich. Überhaupt bekommen die Zuschauer ungewöhnliche Tore zu sehen.

Dem SCB gelingt im zweiten Drittel dank Tristan Scherwey das 1:0, nachdem der Unparteiische einen Passversuch von Nando Eggenberger ablenkt und Sandro Zangger die Scheibe verpasst. Die Lakers drehen dann die Partie mit zwei Toren innerhalb von 69 Sekunden. Beim 1:1 lenkt der Berner Ramon Untersander die Scheibe unglücklich ins eigene Tor ab. Beim 1:2 in Überzahl reagiert Tyler Moy am nach einem Abpraller von der Bande am schnellsten.

Ennis mit ersten Tor im SCB-Dress

Dass der SCB überhaupt noch im Spiel ist, hat er Torhüter Philip Wüthrich zu verdanken. Das Lakers scheitern im Minutentakt am 24-Jährigen. Weil im letzten Drittel Laker David Aebischer erst die Scheibe vertändelt und dann auch noch Joël Vermin nicht im Griff hat, kann Bern ausgleichen.

Zum 10. Mal im 16. Spiel muss der SCB in die Verlängerung. Und gewinnt nach zuletzt zwei Niederlagen doch noch. Ennis trifft nach Doppelpass mit Untersander. Auch DiDomenico – oh Wunder – steht auf dem Eis. Ritzmann und Fahrni kommen zu keinen Einsätzen mehr im letzten Drittel.

SCB-Schlussmann Philip Wüthrich zeigt 30 Paraden, spielt einmal mehr gross auf. Foto: Patrick Straub (freshfocus)

Das Telegramm Infos einblenden SCRJ Lakers – Bern n.V. 2:3 (0:0, 2:1, 0:1) 4824 Zuschauer. Tore: 31. Scherwey (Bader, Bärtschi) 0:1. 38. Profico 1:1. 40. (39:38) Moy (Noreau/Ausschl. Moser) 2:1. 49. Vermin (C. Gerber) 2:2. 61. Ennis (Untersander) 2:3. Strafen: 3-mal 2 Minuten Lakers, 5-mal 2 Minuten Bern. Bern: Wüthrich; Untersander, C. Gerber; Loeffel, Zgraggen; Goloubef, B. Gerber; Pinana; Fahrni, Sceviour, Ennis; DiDomenico, Lindberg, Ritzmann; Bärtschi, Bader, Scherwey; Vermin, Baumgartner, Moser. Bemerkungen: Bern ohne Henauer, Lehmann, Kahun und Gelinas (alle verletzt). 3. Pfostenschuss Lindbergh.

