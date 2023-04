National League: Der SCB bindet zwei Talente

Beide sind 19 und Verteidiger: Der SC Bern stattet Louis Füllemann und Nick Meile mit Profiverträgen bis 2026 aus. Füllemann kam in der aktuellen Saison zu seinem Debüt in National League (10 Partien) beim SCB, spielte aber meist für den EHC Basel, das Partnerteam der Berner, in der Swiss League (22 Einsätze). Bereits in der Saison 2021/22 durfte Meile erstmals in der National League für den SCB aufs Eis. Diese Saison stand er dreimal für den SCB im Einsatz, 28 Spiele absolvierte er für den SC Langenthal in der Swiss League. Zudem kamen die beiden langjährigen Berner Nachwuchsspieler in der U-20 des SCB zu Einsätzen in dieser Saison.

Unterschreibt seinen ersten Profivertrag beim SCB: Nick Meile (hier bei seinem NL-Einsatz gegen Lausanne Ende Januar). Foto: Keystone

«In den vergangenen Monaten konnten beide Spieler einen grossen und wichtigen Schritt in ihrer Entwicklung tätigen», wird Sportchef Andrew Ebbett in einer Mitteilung des Clubs zitiert. «Louis und Nick haben sich den ersten Profivertrag mit ihrer Arbeitseinstellung, ihrer Zielstrebigkeit und dank ihrer Fortschritte verdient.» (tzi)