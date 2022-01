Weitere Corona-Fälle im Team – SC Langenthal muss sich gedulden Seit zwei Wochen hat der SCL kein Spiel mehr bestritten – und das wird vorerst so bleiben. Für den Club ist das eine schwierige Situation. Julian Perrenoud

Am 23. Dezember 2021 konnte der SCL letztmals jubeln. Seit dem 3:2-Erfolg in Siders hat das Team nicht mehr gespielt. Foto: Pascal Muller / Freshfocus

Am Dienstag, 18. Januar, kommt es zum Eishockey-Derby zwischen dem SC Langenthal und dem EHC Olten – sofern dieses Spiel überhaupt stattfinden wird. Derzeit wird nämlich der Betrieb in der Swiss League arg durchgeschüttelt. Gleich mehrere Partien sind aufgrund von Corona-Fällen in diversen Teams verschoben worden. Auch die 1. Mannschaft des SCL musste zum Jahresende ihren Spielbetrieb einstellen.

Sieben Spieler sind damals positiv getestet worden. Am Neujahrstag, eine Woche vor der nächstmöglichen Partie, führte der Verein erneut eine Testrunde durch. Schnell wurde klar: Der SCL würde dem Eis auch weiterhin fernbleiben müssen. Zurzeit sind 15 Spieler ausser Gefecht – entweder in Isolation oder in Quarantäne.