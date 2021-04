Endstation Playoff-Halbfinal – Langenthal muss in die Ferien Das letzte Aufbäumen war wirkungslos: Im sechsten Spiel kassiert der SC Langenthal eine 1:5-Niederlage und scheidet im Playoff-Halbfinal aus. Am Anfang der Niederlage steht erneut ein Eigenfehler. Leroy Ryser

Langenthals Spieler sind nach dem Ausscheiden enttäuscht. Foto: Marcel Bieri

Spiel sechs und das Bild nach 40 Minuten war nicht unbekannt: Im zweiten Abschnitt ritt sich der SC Langenthal mit einem Eigenfehler in den Abgrund. Beim Stand von 1:1 läuft Luca Christen in der 28. Minute aus dem eigenen Drittel in Richtung gegnerische Zone, versucht einen Doppelpass mit der Bande, der von Arnaud Schnegg mühelos gelesen und abgefangen wird. Es entsteht eine 2-gegen-1-Situation, in der Schnegg quer auf Steven Macquat spielt. Dieser verwertet gegen den chancenlosen Pascal Caminada gekonnt. Damit aber nicht genug: Etwas mehr als eine Minute später geht Thibault Frossard auf der rechten Seite durch, lässt seine Gegner aussehen wie Trainingshütchen. Vor Caminada täuscht er den Trick an und lupft die Scheibe in der nahen Ecke unter die Latte. Nicht nur in diesem Moment scheint es, als hätte die Serie bei Langenthal Tribut gezollt – wohl insbesondere auch mental. Ajoie ist frischer, wendiger, gefährlicher, der Druck lastet schwer auf Langenthal.

Erstmals in Führung

Dabei hatte sich der Rückstand abgezeichnet. Nach der ersten Pause bekundeten die Langenthaler massig Mühe, das Tempo des Gegners mitzugehen, die Beine der Oberaargauer wirkten schwer. Auch ohne Ausländer Jonathan Hazen drehten die Jurassier ihre Runden im SCL-Drittel, lange ohne eine gegnerische Reaktion. Auch Trainer Jeff Campbell verzichtet in diesem Moment darauf, seine Mannschaft mit einem Time-out zu wecken.

Noch im ersten Drittel war die Partie umkämpft, eng. Langenthal ging in Überzahl in Führung – ein Novum in dieser Serie. Nie gelang dem SCL das 1:0, nie trafen sie in Überzahl gegen den HCA. Dieser gleicht aber ebenso in Überzahl aus, Reto Schmutz lenkt einen Schuss von Daniel Eigenmann ins Tor ab. Daneben treffen die Jurassier zweimal Aluminium, Langenthal geht derweil mit Stefan Tschannen (16.) und dem 1:0-Schützen Vincenzo Küng (18.) allein aufs Tor. Zu oft sind die Schüsse für HCA-Goalie Tim Wolf aber leichte Beute, zudem wird er von seinen Vorderleuten zumeist gut abgeschirmt. Nach 40 Minuten und zwei Pausen ist das Saisonende bereits greifbar.

Dario Kummer bereitet im letzten Abschnitt eine Grosschance für Luca Christen vor, dieser scheitert aber an Wolf. Kurz darauf vergibt Marc Kämpf – auch er bleibt glücklos. Glücklos ist ein passender Begriff für den Auftritt der Oberaargauer, denen trotz vehementer Bemühungen im Schlussdrittel nichts gelingen will. Auf der Gegenseite besiegelt Arnaud Schnegg Langenthals Schicksal mit dem 4:1, aufs leere Tor folgt auch noch das 5:1, welches das Playoff-Out der Langenthaler endgültig herbeiführt.

NL mit 13 Teams

Den Playoff-Final bestreiten nun Kloten und Ajoie. Der Sieger wird aufsteigen, die National League damit nächste Saison mit 13 Teams bestritten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.