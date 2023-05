Basketball: Boston gewinnt erstmals

Die Boston Celtics haben ihr Aus in den NBA-Playoffs vorerst abgewendet und im Eastern Conference Final den ersten Sieg gegen die Miami Heat geholt. Der NBA-Rekordmeister gewann in Boston 116:99. In der Serie führt Miami nun 3:1 und kann im Heimspiel in der Nacht zum Freitag den Einzug in die NBA-Finals vor den eigenen Fans perfekt machen. Dort warten die Denver Nuggets, die sich im Western Conference Final gegen die Los Angeles Lakers in vier Spielen durchgesetzt hatten.

Jayson Tatum gewann das erste Spiel mit den Boston Celtics in der Serie gegen die Miami Heat. Foto: Alexandra Carnochan (Shutterstock)

Miami führte zur Halbzeit mit sechs Punkten, gab den Vorsprung aber im dritten Viertel aus der Hand und kam danach nicht mehr zurück in die Partie. Jayson Tatum erzielte 33 Punkte für Boston und steuerte elf Rebounds und sieben Vorlagen bei. (DPA)