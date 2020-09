Berner Cup in Langenthal – SC Bern gewinnt dank eines starken Mitteldrittels Der SCB setzt sich gegen den EHC Biel mit 4:2 durch. Die Stadtberner sorgten nach einem 0:1-Rückstand mit drei Treffern im Mitteldrittel für die Vorentscheidung.

Ramon Untersander trifft in der 30. Minute in doppelter Überzahl zur 2:1 Führung. Foto: Twitter/@scbern_news

Noch vor zwei Wochen war Lars Leuenberger Assistenztrainer von Don Nachbaur beim SCB. Nun kam es zum Wiedersehen auf Augenhöhe, nachdem Lars Leuenberger in Biel als Headcoach verpflichtet worden ist. Das bessere Ende hatte Leuenbergers ehemaliger Chef, nicht zuletzt dank zwei Toren von Calle Andersson.

Für den SCB stehen bis zum Saisonstart am 1. Oktober vier weitere Testspiele auf dem Programm. Am Samstag treffen die Berner in Biasca auf ihren ersten Meisterschaftsgegner Ambrì-Piotta. In der kommenden Woche spielt das Team von Don Nachbaur am Freitag im Rahmen des Berner Cups gegen die SCL Tigers und am Samstag, 19. September in Bern gegen die Rapperswil-Jona Lakers. Ebenfalls in der PostFinance-Arena tritt der SCB am 24. September gegen Genf-Servette zum letzten Test vor dem Saisonstart an. Die beiden Heimspiele gegen die Lakers und Genf finden ohne Zuschauer statt.

mb/pd