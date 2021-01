Bahnhof Bern – SBB verzichten vorläufig auf Neubau am Bollwerk Wegen Finanznöten schieben die SBB gegen vierzig Immobilienprojekte auf die lange Bank. Das betrifft auch den Bahnhof Bern. Julian Witschi

Das Hauptgebäude des Bahnhofs Bern ist modernisiert, das Bollwerk 2–8 (rechts) wird vorläufig nicht durch einen Neubau ersetzt. Foto: Andreas Blatter (Archiv)

Es ist ein kaum verändertes Überbleibsel des Bahnhofneubaus der 1970er-Jahre. Das Hochhaus mit seiner grünlichen Glasfassade und drei weniger hohen kubischen Anbauten neben dem Kurzparking. Am Bollwerk 2–8 sind neben den SBB andere Unternehmen mit Büroarbeitsplätzen eingemietet. Im Erdgeschoss befindet sich die Velostation.

Die SBB erwägen schon seit Jahren einen Ersatzneubau. Schliesslich soll auch das Logistikzentrum des Bahnhofs mit Versorgungs-, Entsorgungs- und Reisegepäck-Abläufen neu organisiert werden. Doch das noch nicht sehr weit entwickelte Projekt Bollwerk 2–8 kommt vorläufig zurück in die Schublade.

Die SBB beklagen wegen der Corona-Krise finanzielle Engpässe. Um die Verschuldung nicht noch weiter ansteigen zu lassen, streichen sie die Investitionen in Immobilien um rund 700 Millionen Franken zusammen. Der Neubau am Bollwerk gehört zu sieben konkret genannten Projekten, die sistiert werden. Die anderen befinden sich in Renens VD, Zürich, Horgen und Winterthur.

Bubenberg-Zugang wird gebaut

In den nächsten Monaten sollen rund 30 weitere Projektsistierungen in der ganzen Schweiz folgen. Nicht betroffen sei das Projekt Zukunft Bahnhof Bern, sagt SBB-Sprecher Reto Schärli auf Anfrage. Die neue Unterführung mit Zugängen von der Länggasse und vom Bubenbergplatz sowie zum neuen RBS-Bahnhof würden wie geplant realisiert. Dies gelte auch für das Bubenbergzentrum, wo das Bürogebäude mit Laden- und Gastronomieflächen modernisiert wird.

Auch ein anderes Grossprojekt im Kanton Bern soll weiterentwickelt werden, das Aebi-Areal in Burgdorf. In der Nähe des Bahnhofs soll hier ein neues Quartier gebaut werden für Wohnen, Arbeiten und Bildung. Beteiligt sind vier weitere Grundeigentümer. Die SBB bezifferten die Investitionen auf 30 Millionen Franken.

Das jahrelang leer stehende Fabrikgebäude Aebi wurde inzwischen abgerissen. Die SBB würden ihr Teilprojekt fortsetzen, sagte der zuständige Projektleiter der ÖV-Gruppe auf Anfrage. Denn es bestehe bereits ein Vertrag zur Entwicklung dieses Areals.

Die SBB wollen grundsätzlich Immobilienprojekte mit gültigen Mietverträgen oder anderweitigen zwingenden Verpflichtungen noch realisieren. Auch wo bereits die Bagger aufgefahren sind, wird der Bau nicht unterbrochen. Die nun gegen 40 sistierten Projekte werden aber nicht abgeschrieben. Sie sollen dereinst wieder aufgenommen werden, sobald deren Finanzierung sichergestellt ist. Wann es so weit ist, lässt sich momentan nicht sagen.

Die BLS hingegen, die zwar auch erhebliche Einnahmeverluste wegen der Corona-Krise beklagt, macht an ihren Immobilieninvestitionen im Moment keine Abstriche. Das Immobilienportfolio der zweitgrössten Bahngesellschaft der Schweiz ist allerdings auch wesentlich kleiner als jenes der SBB und umfasst lediglich eine Handvoll an Investitionsprojekten.