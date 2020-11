Extrawurst für den ÖV? – SBB und Postauto wollen kürzere Quarantäne für ihr Personal Bei Personalmangel sollen Angestellte, Chauffeure und Kontrolleurinnen, im öffentlichen Verkehr früher als erst nach zehn Tagen wieder zur Arbeit. Die Behörden zeigen sich zurückhaltend. Philipp Felber-Eisele

Die SBB wollen allfällige Engpässe bei ihren Angestellten verhindern. Foto: SBB

Was wäre, wenn plötzlich der Bus nicht fährt, weil keine Chauffeurin da ist? Oder es fallen noch mehr Züge aus, weil es zu wenig Lokpersonal gibt? Dass die SBB zu wenig davon haben, ist hinlänglich bekannt. Die Corona-Krise verschärft die Personalprobleme zusätzlich. Die grossen Player im öffentlichen Verkehr wollen daher eine Sonderlösung.

Postauto und SBB haben kürzlich bei der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) einen Antrag gestellt, ob die Quarantänezeit von Fahrerinnen und Fahrern reduziert oder gar ganz gestrichen werden könnte. Der Grund: «Bei einigen Transportunternehmen wird es schwierig, den Betrieb aufrechtzuerhalten, weil sich Fahrerinnen und Fahrer in der Quarantäne befinden», heisst es in einem Schreiben von Postauto, das an andere ÖV-Unternehmen ging und das dieser Zeitung vorliegt.

Die Idee: Ohne Symptome und mit negativem Test sollen die Betroffenen schneller wieder zur Arbeit erscheinen dürfen. Bei den SBB beispielsweise würde dies laut einem Sprecher «systemrelevantes Betriebspersonal wie Lokpersonal und Zugverkehrsleitende» betreffen.

«Erleichterungen sind sehr vorsichtig zu beurteilen»

Die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit bezüglich Quarantäne sind klar: Wer engen Kontakt mit einer Corona-positiven Person hatte innerhalb der Zeit, in der sie ansteckend war, muss in Quarantäne. Da die Fallzahlen momentan noch immer hoch sind, sind davon Tausende betroffen. Sie müssen zu Hause bleiben und Kontakt zu anderen Menschen meiden. Und das zehn Tage lang. Ein negativer Corona-Test – so hält das BAG fest – verkürze die «Dauer der Quarantäne nicht».

So weit, so klar. Die Gesundheitsdirektoren zeigen sich entsprechend zurückhaltend. Man habe SBB und Postauto – die als sogenannte Systemführer den Antrag für die gesamte Branche stellten – geantwortet, «dass Ausnahmen beziehungsweise Erleichterungen im Bereich der Quarantäneregelungen aufgrund der kritischen epidemiologischen Lage zum aktuellen Zeitpunkt sehr vorsichtig zu beurteilen sind», wie ein Sprecher der Gesundheitsdirektoren-Konferenz sagt. Die konkrete Anordnung obliege dem jeweiligen Wohnkanton der betroffenen Person.

«Erleichterungen von der Quarantäne sind von den Kantonen grundsätzlich nur in Tätigkeitsbereichen von hoher Relevanz für die Gesamtgesellschaft vorzusehen, sofern ein akuter Personalmangel vorliegt», so der Sprecher weiter. Ob dies der Fall sei, «ist jeweils aufgrund der Umstände des Einzelfalls vom zuständigen Kanton zu prüfen und zu entscheiden». Und der Sprecher betont: Für die Konferenz lässt die aktuelle Situation, in der sich immer noch zu viele Menschen mit Covid-19 anstecken, keine breite Ausweitung der Quarantäneausnahmen zu.

Besserer Zugang zu Schnelltest

Neben Ausnahmeregeln zur Quarantänepflicht will die Branche auch einen vereinfachten Zugang zu Schnelltests und hat dazu einen Antrag gestellt. Den die GDK ebenfalls zurückhaltend bewertet. Die Gesundheitsdirektoren verwies SBB und Postauto an das BAG: Schnelltests seien grundsätzlich von einer medizinischen Fachperson vorzunehmen und hauptsächlich für symptomatische Personen vorgesehen. «Dies insbesondere, weil die Tests für asymptomatische Personen noch nicht ausreichend validiert sind und damit eine falsche Sicherheit vermittelt werden könnte», so der Sprecher.

Aus der beantragten Sonderbehandlung scheint also erst mal nichts zu werden. Akut scheint das Problem aber noch nicht zu sein. So haben die Bundesbahnen bisher kein Gesuch bei einem Kanton gestellt, die Quarantäne für das eigene Personal tatsächlich verkürzen zu lassen. Bei Postauto heisst es, dass es lokal «im Herbst während der stark ansteigenden Fallzahlen bei einzelnen Transportunternehmen zu Engpässen» gekommen sei. Postauto und SBB zeigen sich erst mal zufrieden mit der Antwort der Gesundheitsdirektoren. «Mit der Antwort der GDK konnte nun geklärt werden, wie vorzugehen ist, wenn Transportunternehmen den Transportauftrag nicht mehr erfüllen können.»