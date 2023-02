Kosten von 32 Millionen Franken – SBB starten mit dem Ausbau des Bahnhofs Herzogenbuchsee Bis Ende 2024 werden Lifte und Rampen gebaut, Perrons erhöht für ein stufenfreies Ein- und Aussteigen, und die Unterführung wird verbreitert und verlängert.

Ende 2024 soll der Bahnhof Herzogenbuchsee den Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes gerecht werden. (Archivbild) Foto: Raphael Moser

Die SBB starten mit den Bauarbeiten am Bahnhof Herzogenbuchsee. Dabei sollen die Zugänge zu den Perrons stufenfrei mit Liften und Rampen gestaltet werden. Weiter wird die Personenunterführung verlängert und ein Zugang auf der westlichen Seite des Bahnhofs gebaut.

Dies teilten die SBB am Montag mit. Mit den Arbeiten werden auch die Perrons sämtlicher Gleise erhöht, damit ein stufenfreies Ein- und Aussteigen in den Zügen möglich wird. So soll das Behindertengleichstellungsgesetz umgesetzt werden.

Mit der Unterführung, welche auch verbreitet wird, wird die westliche Seite des Bahnhofs erschlossen. Auf diesem Gebiet soll ein neues Quartier entstehen. Dieses Vorhaben befindet sich in der Planungsphase, ist der Webseite von Herzogenbuchsee zu entnehmen.

Die Kosten des Bahnhofausbaus betragen rund 32 Millionen Franken. Zwei Drittel tragen die SBB und ein Drittel die Gemeinde. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende 2024, so die Bundesbahnen.

SDA/mb

