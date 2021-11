Reisemagazin weggespart – SBB stampfen «Via» nach 28 Jahren ein Noch im Sommer waren die Bundesbahnen sicher, auch in Zukunft werde es das beliebte Heftchen geben. Nun die Kehrtwende: Mit der nächsten Ausgabe ist Schluss. Philipp Felber-Eisele

Erscheint nächsten März das letzte Mal. Das Reisemagazin «Via» der SBB. Foto: SBB

Es ist sozusagen der Pendlerlesestoff der ersten Stunde: das Reisemagazin «Via» der SBB. Seit 28 Jahren hängt es in den Zügen, bereit von Reisenden gelesen zu werden. Also noch bevor eine Flut an Gratiszeitungen über die Pendlerinnen hereinbrach, hatten die SBB ein eigenes Heft lanciert. Doch nun ist Schluss.

Die SBB stellen das Printmagazin ein. Noch vor wenigen Monaten gingen sie davon aus, dass es künftig noch ein Heft geben werde. Es würde einfach weniger erscheinen. Bereits für die Jahre 2020 und 2021 haben die SBB nur noch sechs Ausgaben pro Jahr herausgegeben. Vorher waren es jeweils noch zehn Ausgaben pro Jahr.

Die Bahn schrieb noch im Sommer einen neuen Auftrag aus, um künftig vier Ausgaben zu produzieren. «Die finanzielle Lage der SBB ist bekanntlich angespannt», sagte ein Sprecher damals gegenüber CH Media. Aus diesem Grund müsse man zwei Ausgaben streichen.

SBB mit Kehrtwende

Entsprechend wurden die Leserinnen und Leser im Heft selbst informiert: «Sie halten die letzte «Via»-Ausgabe des laufenden Jahres in den Händen. Das Magazin wird natürlich auch 2022 an den Bahnhöfen und in den Zügen für Sie zum Lesen bereitliegen.» Sogar ein Publikationsdatum für die nächste Ausgabe stand schon: der 14. März 2022. Nun, zumindest dieses Datum stimmt noch: Dann erscheint das allerletzte «Via».

Am Ende war laut den SBB Corona zu viel für das Heft. Denn: Die SBB müssen sparen, weil sie deutlich weniger einnehmen als noch vor der Krise. Und auch wenn der Bund finanzielle Hilfe leistet, müssen die SBB Einschnitte machen.

Laut der Bahn waren für das Magazin in den nächsten drei Jahren jeweils 450'000 Franken budgetiert. Man spare also total 1,35 Millionen Franken über diese Jahre. Die SBB brachten das Magazin in Kooperation mit dem Verband öffentlicher Verkehr heraus. Es lag nicht nur gratis in Boxen an Bahnhöfen und in Zügen, man konnte das Magazin auch abonnieren. Fast eine halbe Million Leserinnen und Leser Das Magazin fiel vor allem in der Anfangszeit durch interessante Lesebeiträge auf. Im aktuellen Heft werden Weihnachtsmärkte und Mode ins Zentrum gestellt. Und auch wenn das Heft sich stärker zum Werbeheftchen der SBB entwickelte, erreichte es immer noch sehr viele Leserinnen und Leser.

2017 waren es gemäss einer Umfrage noch 470’000, davon 386’000 in der Deutschschweiz und der Rest in der Westschweiz. Bei der letzten Erhebung 2021 waren es noch insgesamt 428’000.

Künftig wollen die SBB über Social Media mit ihren Kundinnen und Kunden kommunizieren. Ob das bei der Stammleserschaft überzeugen kann, ist allerdings fraglich.

