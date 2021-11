Bahnhof Thun – SBB investieren weitere neun Millionen Franken Bald sollen Reisende am ganzen Bahnhof Thun stufenfrei in Züge ein- und aussteigen können. Dafür wird in nächster Zeit einiges investiert. PD/gbs

Der Bahnhof Thun aus der Vogelperspektive. In nächster Zeit sorgen die SBB mit diversen baulichen Massnahmen für stufenfreie Ein- und Ausstiege in die Züge. Foto: Christoph Gerber

Die SBB starten mit zusätzlichen Bauarbeiten am Bahnhof Thun. Dies hat das Unternehmen am Mittwoch via Medienmitteilung kommuniziert. Der Bahnhof werde «so umgebaut, dass Reisende künftig stufenfrei ein- und aussteigen können». Damit werde auch das Behindertengleichstellungsgesetz umgesetzt. Konkret erhöhen die SBB die Perrons der Gleise 4/5 auf eine Höhe von 55 Zentimetern und stellen die stufenfreien Zugänge auf den Perrons 2/3 mittels Bau einer neuen Rampe sicher. «Davon profitieren Reisende mit eingeschränkter Mobilität wie auch Reisende mit Kinderwagen, Rollkoffern oder Fahrrädern», schreiben die SBB. Weiter wird auch das Perron-Ende West bei den Gleisen 4/5 zurückgebaut.

«Die Kosten für das gesamte Projekt betragen rund 9 Millionen und werden über die Leistungsvereinbarung mit dem Bund finanziert.» Aus der Medienmitteilung der SBB

Sämtliche Arbeiten, die diesen Monat starten, sollen bis zum Frühjahr 2023 abgeschlossen sein. Das stufenfreie Ein- und Aussteigen auf den Gleisen 4/5 ist laut den SBB ab Oktober 2022 möglich. «Die Kosten für das gesamte Projekt betragen rund 9 Millionen und werden über die Leistungsvereinbarung mit dem Bund finanziert», teilt das Unternehmen mit. Die Bauarbeiten haben auch Einfluss auf den Bauverkehr: Es könne zu Gleissperrungen und Zugausfällen kommen. Details wollen die SBB zu gegebener Zeit kommunizieren.

Unterführung: Arbeiten im Zeitplan

Die Bauarbeiten zur Instandsetzung der Unterführung Frutigenstrasse verlaufen gemäss Medienmitteilung derweil nach Plan. Die Verlängerung der Personenunterführung sei per Ende Oktober fertiggestellt worden, heisst es. «Es folgen noch Restarbeiten bis voraussichtlich Frühling 2022.» Die Arbeiten der SBB in diesem Bereich seien damit abgeschlossen.

