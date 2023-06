Neues Perron – SBB bauen Bahnhof Worb für 10 Millionen Franken um Für ein stufenfreies Ein- und Aussteigen wird der Bahnhof Worb ab Juni ausgebaut. Die SBB erfüllt damit eine Vorgabe des Behindertengleichstellungsgesetzes.

Am Bahnhof Worb ist künftig stufenfreies Ein- und Aussteigen möglich. Foto: SBB

Die SBB beginnen im Juni mit den Bauarbeiten am Bahnhof Worb. Damit Reisende künftig stufenfrei ein- und aussteigen können, wird das Perron beim Gleis 2 erhöht und ein neues Perron beim Gleis 3 erstellt.

Die Bauarbeiten dauern bis Frühling 2024, wie die SBB am Donnerstag mitteilten. Während der Bauzeit wird es in den Randstunden gelegentlich zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommen. An den ersten beiden Juli-Wochenenden ist der Bahnhof für den Zugverkehr gesperrt. Die ausfallenden Züge werden durch Busse ersetzt.

Die Kosten für den Ausbau belaufen sich auf rund 10,4 Millionen Franken.

sda/sih

