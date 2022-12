Region Thun /Oberland – Sauberes Wasser, dreckige Luft Was hat die Abwasserreinigung mit dem Klimawandel zu tun? Sehr viel, wie ein Gespräch mit dem Geschäftsführer der ARA Thunersee zeigt. Marc Imboden

Die ARA Thunersee in Uetendorf: Hier wird das Abwasser aus 37 Gemeinden geklärt, bis es wieder in die Aare eingespeist werden kann. Foto: Franziska Rothenbühler

«Ungewöhnliche Sonderfälle werden zunehmend zur Regel, und das ist besorgniserregend.» Dies erklärte Ingo Schoppe, der Geschäftsleiter der ARA Thunersee in Uetendorf, kürzlich an der Delegiertenversammlung in Thun. Nun präzisiert er, was er damit genau meinte: «Es ist der Klimawandel, der uns zu schaffen macht», erklärte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Gewisse Ereignisse seien vor zwei Jahrzehnten etwa alle fünf bis sechs Jahre aufgetreten. «Doch nun hatten wir drei davon in zwei Jahren.»