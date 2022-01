Durch den Wildschutzzaun – Sattelschlepper landet im Feld Auf der Autobahn A1 bei Niederbipp kam es zu einem Unfall. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der Sattelschlepper musste nach dem Unfall aufwendig geborgen werden. Foto: pd/Kantonspolizei Solothurn

Der Unfall ereignete sich am späten Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr. Der Lenker eines Sattelschleppers war auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich unterwegs, als er bei Niederbipp aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Laster geriet rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach den Wildschutzzaun und fuhr im angrenzenden Wiesland in einen Erdhaufen.

Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, gab es keine Verletzten. Das Fahrzeug musste indes mithilfe eines spezialisierten Abschleppdienstes geborgen werden. Zudem stand der Nationalstrassen-Unterhalt im Einsatz.

pd/khl

