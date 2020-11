Unfall in Uttigen – Sattelmotorfahrzeug und Traktor kollidieren Am Freitagmorgen kollidierten in Uttigen ein Sattelmotorfahrzeug und ein Traktor. Die Dorfstrasse war für mehrere Stunden gesperrt.

In Uttigen ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Sattelmotorfahrzeug und einem Traktor gekommen. Die Meldung ging kurz vor 7.10 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein, wie diese mitteilte. Ein Sattelmotorfahrzeug sei auf der Dorfstrasse von Uetendorf herkommend in Richtung Uttigen unterwegs gewesen. Aus noch zu klärenden Gründen kam es zur seitlichen Kollision mit einem Traktor mit Anhänger, der aus entgegengesetzter Richtung von Uttigen herkam.

Der Lastwagenlenker und der Lenker des Traktors wurden beide verletzt. Zwei Ambulanzen brachten beide nach der Erstversorgung durch Drittpersonen ins Spital.

Für die Dauer der Unfallarbeiten musste die Dorfstrasse zwischen Uttigen und Uetendorf für mehrere Stunden gesperrt werden. Für das Binden von ausgelaufenen Flüssigkeiten und den Verkehrsdienst standen die Feuerwehren Uetendorf und Thun im Einsatz. Die Fahrzeuge wurden von einem Abschleppdienst geborgen.

Die Kantonspolizei Bern hat Untersuchungen zum Unfall aufgenommen.

pkb/ngg