Vorher-Nachher-Vergleich – Satellitenbilder zeigen das ganze Ausmass der Jahrhundertflut in Pakistan Die «apokalyptischen» Überschwemmungen im fünftgrössten Land der Welt übertreffen alles bisher Dagewesene und haben riesige Schäden angerichtet. Jetzt droht eine humanitäre Katastrophe. Patrick Vögeli Yannick Wiget

Viele Pakistanerinnen und Pakistaner haben alles verloren: Ein Mann sitzt nach Überschwemmungen in seinem beschädigten Haus. Foto: AFP

«Apokalyptisch», «noch nie dagewesen», «überschreitet jede Grenze»: Die pakistanischen Behörden können die aktuellen Überschwemmungen in ihrem Land kaum in Worte fassen. Seit Mitte Juni regnet es im südasiatischen Land beinahe ununterbrochen. Und weil es zuvor monatelang heiss und trocken war, konnte der Boden den Starkregen nicht aufnehmen. Das Wasser floss an der Oberfläche ab und verursachte Erdrutsche und Überflutungen.