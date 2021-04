Boulder-Weltcup in Meiringen – Sascha Lehmann schafft den Cut Die Qualifikation der Männer ist absolviert: Der Berner Sascha Lehmann schafft es unter die letzten 20. Die Frauen klettern ab 16.30 Uhr. Nathalie Günter

Einmal kurz durchschnaufen: Sascha Lehman hat die Halbfinal-Qualifikation mit Ach und Krach geschafft. Foto: PD/Haslital Mountain Festival

Mit neun Athleten ist der Schweizer Alpen-Club beim Weltcup-Auftakt im Bouldern in Meiringen an den Start gegangen. Acht von ihnen müssen aber bereits nach der Qualifikation die Segel streichen. Darunter auch Benjamin Blaser vom SAC Oberhasli, er platzierte sich auf Rang 53.

Als einziger unter die besten 20 von insgesamt 100 Athleten schaffte es Sascha Lehmann. Der Burgdorfer wurde Ende November Europameister im Lead-Klettern, verpasste aber die Olympia-Qualifikation hauchdünn. In Meiringen platzierte sich nun in der Qualifikation auf Rang 19. So kann Lehmann morgen Samstag im Halbfinal nochmal angreifen. Dieser findet von 11 bis 13.15 Uhr statt. Nur die besten sechs klettern dann am Abend (ab 19 Uhr) im Final. Dieser wird von SRF Info übertragen.

Bei den Frauen geht die Qualifikation um 16.30 Uhr los (Update folgt).

Eindrückliche Bilder auch ohne Zuschauer – die Athleten bei der Qualifikation am Freitag. Foto: PD/Haslital Mountain Festival

Fehler gefunden?Jetzt melden.