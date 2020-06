Die Kirchgemeinde Hilterfingen hat gewählt – Sara Magdalena Egger heisst die neue Pfarrerin Sara Magdalena Egger ist als neue Pfarrerin in Hilterfingen gewählt worden. Die neue Kirchgemeinderätin heisst Franziska Siegenthaler.

An der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung in Hilterfingen wurden am Sonntag Sara Magdalena Egger als Pfarrerin und Franziska Siegenthaler als neue Kirchgemeinderätin gewählt.

Kirchgemeinderatspräsident Herbert Graf mit (v.l.) Sara Magdalena Egger, neu gewählte Pfarrerin, Franziska Siegenthaler, neu gewählte Kirchgemeinderätin, und Elisabeth Stähli-Hebeisen, Verwalterin der Kirchgemeinde. Foto: PD