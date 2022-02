Folgen des Ukraine-Kriegs – Sanktionen gegen Russland – «de facto ein Exportverbot» für die Industrie Für die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie haben die Strafmassnahmen gegen Russland Nebenwirkungen. Dennoch steht der Verband Swissmem dahinter. Angelika Gruber

Hightech-Produkte aus der Schweiz sind auf der ganzen Welt gefragt. Nach Russland können sie wegen der Sanktionen nicht mehr geliefert werden. Foto: Gaetan Ball (Keystone)

Der Ausschluss Russlands aus dem weltweiten Bankensystem Swift hat auch Folgen für Schweizer Industriefirmen. Geschäfte mit russischen Kunden kommen dadurch praktisch zum Erliegen, sagte Swissmem-Präsident Martin Hirzel. «Ein potentieller russischer Kunde könnte den Kaufpreis oder die geschuldete Anzahlung gar nicht mehr leisten, wenn die Banktransfers verunmöglicht sind», sagte Hirzel anlässlich der Jahresmedienkonferenz des Verbands, der die Schweizer Maschinen, Elektro und Metallindustrie (MEM) repräsentiert. «Die aktuellen Einschränkungen sind de facto ein Exportverbot», so Hirzel.

Zudem sei die Unsicherheit gross, ob Schweizer Firmen bestehende Aufträge mit russischen Kunden noch abwickeln dürfen. «Ich kenne konkret auch Industrieunternehmen, die noch Anzahlungen von ihren Kunden besitzen und sich fragen, darf ich dieses Geschäft noch abwickeln? Und wenn nicht, wie können wir diese Anzahlung dem Kunden wieder zurückerstatten?», so Hirzel. All das würde derzeit vom Verband und den Unternehmen selbst analysiert. Namen von betroffenen Firmen nannte Hirzel nicht.

Die gesamte Schweizer MEM-Industrie exportierte im vergangenen Jahr nach Angaben von Swissmem Waren im Wert von 780 Millionen Franken nach Russland. Damit rangierte das Land auf Rang 17 der wichtigsten Abnehmer und entspricht 1,1 Prozent der MEM-Exporte. Hinzu kamen 130 Millionen Franken an Exporten in die Ukraine. Swissmem trage die verschärften Sanktionen trotz der Einschränkungen für die Schweizer Industrie voll mit, so Hirzel.

Starker Franken bereitet Firmen ebenfalls Sorge

Bereits in den vergangenen Jahren waren Exporte von Hightech-Produkten aus der Schweiz nach Russland wegen der bereits bestehenden Sanktionen gegen Russland nur schwer möglich, sagte Hirzel.

Neben solch direkten Auswirkungen fürchtet die MEM-Industrie auch die Folgen des durch die Krise stärkeren Frankens. Denn dadurch werden Exportprodukte aus der Schweiz ins Ausland teurer und die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Industrie leidet.

Viele Schweizer Firmen haben zumindest eine Repräsentanz in Russland. Auch in der Ukraine sind Schweizer Industrieunternehmen präsent. Sie hätten ihren Betrieb eingestellt, zahlen aber die Löhne weiter und helfen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wenn möglich auch bei der Flucht, so Hirzel.

Industrieaktien sacken ab

An der Börse sackten die Aktien von Industrieunternehmen ab: Stadler-Rail-Aktien waren mehr als acht Prozent im Minus – zeitweise fielen sie sogar auf den tiefsten Stand seit dem Börsengang im Jahr 2019. Der Krieg in der Ukraine führe beim Zugbauer zu bedeutenden operativen Risiken, zumal die Gruppe in Weissrussland ihren zweitgrössten Produktionsstandort habe, begründen die Experten von Kepler Cheuvreux eine Abstufung der Papiere. Auch andere Industriefirmen wie ABB und Holcim verloren an Wert.

