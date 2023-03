Hygienespezialist aus Burgdorf – Sanitized gewinnt Prix SVC Espace Mittelland Der renommierteste Unternehmerpreis der Region geht an ein Unternehmen aus Burgdorf, das vor Keimen und üblen Gerüchen schützt. Julian Witschi

Die Gewinner Michael und Andrea Lüthi: Die Geschwister sind Mitinhaber von Sanitized, er ist Chef, sie Mitglied der Geschäftsleitung. Foto: Manuel Lopez (Key/SVC)

Auf Hygiene spezialisiert hat sich Sanitized schon lange vor der Corona-Pandemie. Am Anfang stand ein Schuhgrosshändler, der etwas gegen Schweissgeruch in seinen Schuhen unternehmen wollte. J. Lüthi & Co. fand 1953 die Lösung: Sie hiess Sanitized (englisch für «desinfiziert»), eine seit 1935 in den USA hergestellte chemische Flüssigkeit, die das Wachstum von Mikroben wie Bakterien und Pilzen und damit den Schweissgeruch verhindert.