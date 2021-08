Vermisste Aareschwimmer – Sanitätspolizei rückt künftig beim Muribad aus Zwischen Muri- und Marzilibad geraten immer wieder Schwimmerinnen und Böötler in Not. Die Rettungen sind auf dem beliebten Aareabschnitt aber heikel. Christoph Albrecht

«Mit unheimlichem Risiko verbunden.» Die Sanitätspolizei klagt über gefährliche Rettungseinsätze auf der Aare. Foto: Franziska Rothenbühler

Gerät jemand in der Aare in Schwierigkeiten, zählt jede Sekunde. Bei einer Suchaktion rücken die Rettungskräfte denn auch gleich an verschiedenen Fronten aus: Die Sanitätspolizei von Schutz und Rettung Bern fährt mit einem Boot die Aare ab, die Polizei scannt den Fluss derweil vom Ufer aus. In manchen Fällen gibts sogar zusätzliche Unterstützung aus der Luft durch einen Rega-Helikopter.

Gerade die Rettungseinsätze auf dem Wasser gestalteten sich in der Vergangenheit aber nicht immer einfach, insbesondere zwischen Muri und Bern. Wurde in diesem Perimeter jemand vermisst, musste die alarmierte Sanitätspolizei jeweils von ihrem Bootsstützpunkt unterhalb des Marzilibads ausrücken und die Aare flussaufwärts durchkämmen.