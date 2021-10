Gemeindehaus Interlaken – Sanierung für 2,5 Millionen Franken steht zur Debatte Der Grosse Gemeinderat wird am 19. Oktober über die Sanierung des Gemeindehauses und die Neuorganisation der Arbeitsplätze befinden. Das letzte Wort hat dann das Volk. Jürg Spielmann

Das Gemeindehaus Interlaken in der Villa Cranz. Die 1977 erworbene Liegenschaft soll für 2,5 Millionen Franken saniert werden. Foto: Aliah Bühler

«Die geschichtsträchtige Villa Cranz ist ein repräsentatives Verwaltungsgebäude für eine weltoffene Tourismusgemeinde und ein Agglomerationszentrum wie Interlaken.» Der Gemeinderat (GR) von Interlaken streicht in seinem Antrag an den Grossen Gemeinderat (GGR) die Wichtigkeit der Liegenschaft an der General-Guisan-Strasse 43 hervor.

Nach 43 Jahren an der Zeit

Anno 1977 hatte die Einwohnergemeinde die stattliche Villa erworben, seither seien die ordentlichen Unterhaltsarbeiten vorgenommen sowie in den letzten Jahren die Korridore im 1. und 2. Obergeschoss aufgefrischt worden. Aber: Eine Gesamtsanierung ist in den 43 Jahren seit dem Zukauf nicht erfolgt. Das soll sich nun ändern: Der GR legt dem GGR für dessen Sitzung vom 19. Oktober einen Ausführungskredit über 2,5 Millionen Franken zur Beschlussfassung vor. «Der beantragte Kredit ist tragbar, vorausgesetzt, dass sich die Steuerprognosen bewahrheiten», so die Exekutive. Insgesamt 141’000 Franken hat diese von Januar 2020 bis März 2021 bereits für die Planung bewilligt.