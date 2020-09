Kirchgemeinde Kirchdorf – Sanierung des Ofenhauses steht nichts mehr im Wege Die Versammlung der Kirchgemeinde Kirchdorf hat den Kredit von 247’800 Franken für die Sanierung des Ofenhauses genehmigt. Hans Urfer

Das Ofenhaus der Kirchgemeinde Kirchdorf kann saniert werden. Die Versammlung hat den Kredit von 247’800 Franken genehmigt. Foto: PD

An der Frühjahresversammlung der Kirchgemeinde Kirchdorf wurde der Sanierungskredit für die Instandstellung des Ofenhauses abgelehnt, teilt der Kirchgemeinderat mit. Hauptgrund für das Nein seien die engen Platzverhältnisse gewesen.

Anschliessend habe sich der Rat zusammen mit der Baukommission «noch einmal intensiv mit der Sanierung des Ofenhauses auseinandergesetzt und eine ausserordentliche Versammlung einberufen».

«Neues Konzept überzeugt»

«Die neu präsentierte Sanierung hat nun die Anwesenden überzeugt», schreibt der Rat weiter. Einstimmig wurde sowohl dem Kredit für die Sanierung des Ofenhauses von 247’800 Franken zugestimmt wie auch der räumlichen Gestaltung des Pfarrhauses. Im vorgestellten Projekt werden nun die Amtsräume des Pfarrers und die Verwaltung entflechtet.

Im Ofenhaus wird die Verwaltung einziehen und die Räumlichkeiten mit einem Sitzungsbereich ergänzt. Somit behält das Ofenhaus, das letztmals 1979 renoviert wurde, seinen weitgehenden Bestimmungszweck als Sitzungs- und Arbeitsraum. Das Pfarrhaus wird in eine 4 ½ -Zimmer- und eine 2½-Zimmer-Wohnung sowie in die von den Wohnungen abgetrennten Amtsräume des Pfarrers umgestaltet. Der Kredit von 1,4 Mio. Franken für die Sanierung des Pfarrhauses wurde bereits an der Frühjahrsversammlung bewilligt. «Aus der Versammlung sind lobende Worte für das neue, nun ansprechende Sanierungskonzept an Rat und Kommission gerichtet worden», teilt der Kirchgemeinderat mit.