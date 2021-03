Historische Bahn – Sanierung der Schynige Platte-Bahn muss warten Der Grosse Rat weist das Kreditgeschäft zur Sanierung der Schynige Platte-Bahn an den Regierungsrat zurück. Dieser soll nochmals mit den Mitbesitzern – namentlich der Jungfraubahn – verhandeln. Samuel Günter

Der Oberbau der Schynige Platte-Bahn muss saniert werden. Der Grosse Rat beauftragte aber den Regierungsrat, nochmals mit den Mitbesitzern über eine Beteiligung zu verhandeln. Foto: Bruno Petroni

Die Schynige Platte-Bahn (SPB) und deren Werkstätte in Wilderswil müssen saniert und erneuert werden. Die Bahn ist im Besitz der Berner Oberland-Bahn (BOB), und da sie keinen Erschliessungsauftrag erfüllt, erhält sie keine Abgeltungen vom Kanton. Trotzdem haben die Verantwortlichen ein Gesuch beim Kanton gestellt, die Sanierung zu finanzieren.

Der Regierungsrat möchte diesem Wunsch nachkommen. Die Kosten der Sanierung schätzt die BOB auf 14 Millionen, wobei die Sitzgemeinde Wilderswil 100’000 Franken übernimmt. Rund 13 Millionen gelten als Beitrag an den touristischen Verkehr. Das heisst, ein Drittel davon übernehmen die Berner Gemeinden. 842’500 Franken beträgt der Anteil der kantonalen Denkmalpflege, welcher über den Lotteriefonds abgedeckt wird. Aus den Kassen des Kantons selbst sollen also 9’547’500 Franken kommen. Über diesen Betrag wurde am Dienstag im Grossen Rat diskutiert.