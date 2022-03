Ab dem 11. April – Sanierung der Berner Monbijoustrasse geht in intensive Phase Tramgleise sanieren, Werkleitungen ersetzen, Haltestellen anpassen: Die Bauarbeiten verlagern sich an die Oberfläche. Der Verkehr wird umgeleitet.

Bisher wurde vor allem im Untergrund an der Sanierung der Berner Monbijoustrasse gearbeitet, nun verlagern sich die Bauarbeiten an die Oberfläche. Dies hat weitreichende Folgen für den öffentlichen Verkehr und den Individualverkehr.

Die Bauarbeiten machen eine Sperrung der vielbefahrenen Monbijoustrasse nötig, denn es werden Tramgleise saniert, Werkleitungen ersetzt, Haltestellen angepasst und das Gebiet mit Fernwärme erschlossen.

Die erste von zwei Intensivbauphasen beginnt am 11. April, wie die Stadt Bern und die an der Sanierung beteiligten Partner am Donnerstag mitteilten. Bis im August wird im Abschnitt zwischen der Kreuzung Eigerstrasse/Monbijoustrasse und dem Holzikofenweg die Gas-, Wasser- und Elektroleitungen gearbeitet.

Während dieser Zeit muss die Monbijoustrasse zwischen der Eigerstrasse und der Tramhaltestelle Wander totalgesperrt werden. Gleichzeitig wird der südliche Abschnitt bis zur Kreuzung Seftigenstrasse teilgesperrt, damit der Baustellenverkehr und die Zufahrt für Anwohnerinnen und Anwohner gewährleistet werden können.

Nach Abschluss der Intensivphase im nördlichen Abschnitt verlagern sich die Arbeiten in den südlichen Teil der Monbijoustrasse. Die zweite Intensivbauphase dauert bis Oktober und bringt eine Totalsperrung des Abschnitts zwischen dem Holzikofenweg und der Seftigenstrasse sowie eine Teilsperrung des nördlichen Bereichs (bis Eigerstrasse) mit sich.

Verkehr wird umgeleitet

Von den beiden Intensivbauphasen und den damit verbundenen Sperrungen sind sowohl der private als auch der öffentliche Verkehr stark betroffen. Lenkerinnen und Lenker des motorisierten Individualverkehrs sollen die Monbijoustrasse grossräumig umfahren, rät die Stadt. Vor allem der Eigerplatz müsse gemieden werden.

Die Trams der Linie 9 verkehren auf der Strecke der Linie 3 via Seftigenstrasse bis nach Wabern. Die Tramlinie 3 ist eingestellt. Die Haltestelle Weissenbühl wird durch die Busse der Linie 19 bedient. Diese werden ab der Haltestelle Sulgenau über den Eigerplatz umgeleitet.

Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Velofahrende, die ihr Rad schieben, können entlang der Baustelle zirkulieren, müssen aber mit Einschränkungen rechnen. Der Zugang zu den Liegenschaften ist jederzeit gewährleistet.

Die betroffene Bevölkerung wird mit Flyern und Bauplakaten kontinuierlich über den Bauverlauf informiert. Anfang März finden für Anwohnende und Gewerbetreibende zusätzlich Sprechstunden mit den Projektverantwortlichen statt. Zudem ist während der ganzen Bauzeit ein Baustellentelefon in Betrieb.

mb/SDA

