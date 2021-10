Opernwerkstatt Sigriswil – Sangeskunst, die durch Mark und Bein geht Die internationale Opernwerkstatt unter dem Patronat von Alain Berset feierte in ihrer 29. Ausgabe in Sigriswil die jungen Stimmen und das Genre Oper mit Können und Kraft. Christina Burghagen

In der Kirche Sigriswil boten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der internationalen Opernwerkstatt ein nahtloses Spektakel. Foto: Patric Spahni

Eine volle Woche probten ein gutes Dutzend junge Sängerinnen und Sänger aus der Ukraine, Russland, Deutschland, Norwegen, Weissrussland und den USA täglich von 10 bis 22 Uhr in der Schule Ranft in Sigriswil. Mit 23 Werken gestaltete sich das Programm der zukünftigen Opernstars für die Aufführungen, die am Mittwoch ihren Anfang nahmen, als opulent und vielfältig.

In Kleinarbeit probten die jungen Stimmwunder mit dem musikalischen Leiter Yannis Pouspourikas und dem Regisseur Wolfgang Nägele Arien und Chöre von Meistern wie Richard Wagner, Alban Berg, Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven oder Francesco Cilea.