Wandertipp Lenk/Iffighorn – Sanfter Riese an der Lenk Gegen Norden und Süden fällt das Iffighorn steil ab, durch die West- und Ostflanke hingegen ziehen sich Bergwege durch Weideland. Die Rundtour zum Gipfel bietet deshalb viel Genuss. Andreas Staeger

Panoramablick beim Aufstieg über den Hohberg: Wistätthorn (links), Spillgerte (Mitte) und Albristhorn. Foto: Andreas Staeger

Einen der eindrücklichsten Talabschlüsse der Schweiz kann man an der Lenk bewundern. Über dem weiten grünen Talboden ragt ein mächtiger Felsriegel in den Himmel, in dessen Zentrum der Wildstrubel steht. Gegen Westen hin geht dessen Massiv nahtlos in eine Gipfelkette über, aus der das Mittaghorn und das Schnidehorn hervorragen. Das Bollwerk scheint unüberwindlich. Dennoch ist es von verschiedenen Übergängen ins Wallis wie dem Rawilpass und der Wisshornlücke durchzogen.