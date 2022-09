«Apodiktisch vorgetragene Qualifizierung»: «Arena»-Moderator Sandro Brotz und SVP-Nationalrat Thomas Aeschi. Screenshot SRF

Die unabhängige Beschwerdeinstanz (UBI) sprach ein vernichtendes Urteil aus. «Mit einer irreführenden Begründung hat die Redaktion journalistische Sorgfaltspflichten verletzt.» Gemeint war die SRF-Politsendung «Arena», in der Moderator Sandro Brotz den SVP-Nationalrat Thomas Aeschi in ein Kreuzverhör nahm, um ihn dann mit folgender Standpauke abzukanzeln: «Wir halten am heutigen Abend glasklar fest, dass das, was Sie gesagt haben, rassistisch war. Punkt, Ausrufezeichen. (...) Da gibt es nichts zu rütteln!»