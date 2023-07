Wein aus Rebbergen am Bielersee – Sandra und Remo Giauque-Kunz erhalten Berner Weinpreis Sandra und Remo Giauque-Kunz, holten sich mit drei ihrer Tropfen die höchste Punktzahl. Damit sind sie die "Berner Winzer des Jahres 2023".

Die besten Weine des Kantons kommen aus den Rebbergen am Bielersee. (Archivbild) Foto: Christian Beutler (Keystone)

Die Winzerin und der Winzer Sandra und Remo Giauque-Kunz wurden am Freitag zum «Berner Winzer, Berner Winzerin des Jahres 2023» in Twann am Bielersee gekürt. Sie erreichten mit drei ihrer Weine insgesamt die höchste Punktzahl des Wettbewerbs.

Mit ihren Weinen gewann das Winzerpaar Giauque-Kunz zudem auch die Kategorien «Chasselas» und «Pinot Noir», wie die Berner Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Freitag mitteilte. Die ersten Preise der Kategorien «Weisse Spezialität», «Pinot Gris» und «Rote Spezialität» gingen an Winzer aus Ligerz und Twann.

Die verschiedenen Preisträger und -trägerinnen erhielten von Regierungsrat Christoph Ammann (SP) ein Diplom. Sie dürfen die Bezeichnung «Berner Wein des Jahres 2023» für die Vermarktung verwenden. Gemäss Mitteilung werden die prämierten Weine an offiziellen Anlässen des Regierungsrats ausgeschenkt.

Neue Kategorie für Piwi-Wein

Der kantonale Wettbewerb wurde dieses Jahr mit dem Spezialpreis «Bester Berner Piwi-Wein» ergänzt. Er kürte den beste Wein aus pilzwiderstands-fähigen (Piwi) Traubensorten. Dieser produziert gemäss der Jury Ruth Wysseier in Biel-Vingelz.

