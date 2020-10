Neuwahl im Oberland – Sandra Kurth ist Präsidentin des Frauenverbands Nach über 20 Jahren im Vorstand des Frauenverbands Berner Oberland ist Präsidentin Dora Reichen zurückgetreten. Rösi Reichen

Die bisherige Präsidentin Dora Reichen (l.) mit (v.l.) Sandra Kurth, neue Präsidentin; Heidi Inniger, die ebenfalls abtritt, und Marina Lüthi, neu im Vorstand. Foto: Rösi Reichen

«Die geplanten Anlässe müssen wegen Corona leider abgesagt werden», bedauerte Dora Reichen, Präsidentin des Frauenverbands Berner Oberland (FBO), an der Delegiertenversammlung. Diese fand am Mittwoch in der Turnhalle im Diemtighus statt – unter den geforderten Sicherheitsmassnahmen.

Es war Reichens letzte Versammlung als Präsidentin. Nach 21 Jahren im Vorstand, davon 12 Jahre als Präsidentin, hat sie demissioniert. Sie wird dem Verband als Einzelmitglied treu bleiben. Ihr war es ein grosses Anliegen, dass der Verband möglichst bald eine Nachfolgelösung findet. Das ist geglückt.