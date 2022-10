Kopf der Woche – Sandra Dänzer trotzte den Widrigkeiten Zum zweiten Mal nach 2015 siegte Sandra Dänzer aus Oberhofen am Ironman Hawaii in ihrer Alterskategorie. Dabei war die Vorbereitung alles andere als optimal. Gabriel Berger

Sandra Dänzer aus Oberhofen sicherte sich an der Ironman-WM auf Hawaii den Titel in ihrer Alterskategorie W50-54. Foto: PD

Wer nach erfolgreichen Schweizer Triathletinnen gefragt wird, denkt vermutlich zuerst an Natascha Badmann oder Daniela Ryf. Letzterer lief es an der Ironman-WM von vergangener Woche in Kailua-Kona auf Hawaii jedoch nicht wunschgemäss – sie wurde «nur» Achte. Ganz im Gegensatz zu Sandra Dänzer: Die Oberhofnerin absolvierte die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen in 10:45.05 Stunden und holte sich damit in ihrer Alterskategorie W50–54 den Sieg und so den Weltmeistertitel.