Loubegaffer – Sanders-Sichtung und Bünes Berufswunsch Wo US-Senator Bernie Sanders in der Bundesstadt gesichtet wurde und warum Büne Huber auch Talent in den Händen hat. Das sind die Neuigkeiten der Woche. Die Loubegaffer

Die Loubegaffer freuen sich derzeit über jedes bekannte Gesicht, dem sie bei einem seltenen Spaziergang in Berns Gassen begegnen. Am Wochenende war nun ein richtiger Promi in der Stadt, genauer vor der Kreissaal-Bar. Der Kreissaal habe einen neuen Angestellten, keinen Geringeren als US-Senator Bernie Sanders, schreiben die Barbetreiber Jakob Hostettler und Michael Hugi auf ihrem Instagram-Profil.

Die Kreissaal-Betreiber machten damit einen Scherz. Das Foto, das derzeit viral um die Welt geht, zeigt Sanders bei der Inaugurationsfeier des neuen US-Präsidenten Joe Biden auf einem Stuhl sitzend, in Altherrenkleidung und mit mässig begeisterter Miene. Dieses Bild verschafft Sanders wohl seinen grössten Auftritt: In zahlreichen Fotomontagen findet man den Demokraten wieder.