Oberländer Schwinger tagten – Samuel Reusser ist der neue Präsident Der Erizer Samuel Reusser wurde an der Delegiertenversammlung des Oberländischen Schwingerverbands in Innertkirchen einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Werner Frattini

Die zwei frisch gewählten Vorstandsmitglieder (v.l.) Manfred Wyss (SK Niedersimmental) und Daniela Bütikofer (SK Hasliberg) mit dem neu gewählten Präsidenten Samuel Reusser. Foto: PD

Nach einer Amtszeit von elf Jahren im Vorstand der Oberländer Schwinger hat Christian Hulliger seine Demission eingereicht. An seiner Stelle wurde der Erizer Samuel Reusser in der Mehrzweckhalle in Innertkirchen am Samstag einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt.

Daniela Bütikofer ist die erste Frau, die im obersten Gremium des Oberländischen Schwingerverbands Einsitz hält.

Mit dem Niedersimmentaler Manfred Wyss und der Haslibergerin Daniela Bütikofer wurden zwei weitere neue Mitglieder in den Oberländer Vorstand gewählt. Damit ist Daniela Bütikofer die erste Frau, die im obersten Gremium des Oberländischen Schwingerverbands Einsitz hält.