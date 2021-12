Foto-Adventskalender Tag 6 – Samichlaus Superstar Überall ist der Samichlaus bereits gewesen, doch im Hallenbad noch nie. René Wüthrich

Zwar hatte der Samichlaus sein Kommen per Inserat angekündigt, und er wurde erwartet, eine Überraschung war es dann doch, ihn so zu sehen. N_Eugen_Thierstein_279_46

«Von drauss’ vom Walde komm ich her; ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr», heisst es in dem sehr bekannten Gedicht «Knecht Ruprecht» von Theodor Storm. In Bern sei der Samichlaus jedoch wie aus dem Boden geschossen auf einmal mitten unter den wartenden Kindern gestanden. Er sei gekommen von irgendwoher, habe sich dann in ein Kanu gesetzt, wobei viele Zwerge ihm geholfen hätten, habe vom Beckenrand abgestossen und sei schaukelnd ins grüne Wasser hinausgepaddelt. Der Clou: Auf dem Kanu stand ein Weihnachtsbäumchen mit brennenden Kerzen.

Eine Runde dreht der Samichlaus im Kanu im grossen Schwimmbecken des Hallenbades am Hirschengraben. N_Eugen_Thierstein_279_43

Foto-Adventskalender Infos einblenden Vom 1. bis zum 24. Dezember erscheint jeden Tag eine Fotoserie mit historischen Bildern aus der Stadt und der Region Bern.

Dann heisst es landen und aussteigen. Das ist nicht einfach, und ein Kentern würde dem Anlass vermutlich etwas von seiner Feierlichkeit nehmen. N_Eugen_Thierstein_279_45

Als der Samichlaus dem Kanu wieder entstiegen war, wurde er von den Kindern dermassen bestürmt, dass man fast um seine Gesundheit fürchten musste. Die Begeisterung kannte keine Grenzen und der gute Mann im roten Mantel fragte sich im Inneren bestimmt, warum er den Schmutzli nicht mitgenommen habe. So aber wusste der Sankt Nikolaus sich nicht mehr anders zu helfen und warf Apfel um Apfel, diese hatte er als Geschenke mitgebracht, in hohem Bogen ins Bassin. Die Kinder sprangen ins Wasser und wetteiferten zu Dutzenden um einen Apfel.

Samichlaus in Not. Umringt von Kindern, gibt es für den Sankt Nikolaus kein Entkommen mehr aus dem Mubeeri. Viele Kinder wollen ihn berühren oder umarmen. N_Eugen_Thierstein_279_47

Selbst die Rute hilft ihm da nicht, so dicht kommen die Kinder heran. Interessant: Der Nikolaus ist gut angepasst, barfuss in Badeschuhen. N_Eugen_Thierstein_279_44

Es hat für alle ein Geschenklein. Aber rasch leeren sich die Beutel, und es wird stiller in der Halle, sodass der tapfere Samichlaus am Schluss von den Kindern nicht weiter behelligt seiner Wege ziehen kann. Geschehen im Dezember 1941. Eugen Thierstein hat das Ereignis fotografiert und schriftlich aufgezeichnet. N_Eugen_Thierstein_279_48

Fehler gefunden?Jetzt melden.