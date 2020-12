Gewerbe in Thun – Samariter und Bauersleute spannen zusammen Der a+ Hilfsmittelshop des Samaritervereins an der Friedheimstrasse 15 in Thun wird neu auch zum Hofladen. Hans Kopp

Karin Reust, Verwalterin des a+ Hilfsmittelshops an der Friedheimstrasse 15, mit den Bäuerinnen Rahel Amstutz und Esther Zaugg (v. l.) vor den Schränken mit dem Produkteangebot. Foto: Hans Kopp

«Auf die Idee bin ich auf den zahlreichen Wanderungen in diesem Jahr gekommen», erzählt Veronika La Scalia, Co-Präsidentin des Samaritervereins Thun. Sie sei oft an Bauernhäusern vorbeigekommen, in welchen nebenbei ein Hofladen betrieben werde. Da habe man gestaunt, was die Bäuerinnen nebst ihren zahlreichen Aufgaben in Haus und Hof auf sich nähmen.

Während des Lockdown hätten die Hofläden einen Aufschwung erlebt, stellte La Scalia fest. Mit den Lockerungen sei die Nachfrage jedoch wieder zurückgegangen. Die Idee der Verantwortlichen des Samaritervereins Thun sei nun, zur Unterstützung der Landwirtschaft etwas Gleichartiges in der Stadt anzubieten.